Ella es la duquesa que fue ignorada en la quinta temporada de ‘The Crown’

Las grabaciones de la quinta temporada de ‘The Crown’ sigue causando polémicas e impactantes reacciones entre la fiel fanaticada de esta serie de Netflix que muestra los secretos o verdades de la familia real británica.

Pero, en esta oportunidad, lo que más ha llamado la atención de los más expertos en el tema de la realeza es que si bien no se ha escatimado en mostrar el período más conflictivo de esta prestigiosa y muy señalada familia, también es cierto que hay aspectos sobre los que no se ahondará por no ser considerados de impacto o relevancia en la trama.

Esto encendió de nuevo las alarmas entre los conocedores, pues hasta hace algunas semanas se conoció que Peter Morgan y su equipo de creativos decidieron dejar por fuera a una de las duquesas más irreverentes y que sin duda, marcó un antes y después en esta prestigiosa familia. Lo peor es que los argumentos que se ofrecieron sobre el por qué de su ausencia en esta entrega, fueron catalogados como injustos o hasta injustificables, ya que ella también dio de qué hablar.

La duquesa que fue ignorada en la quinta temporada de ‘The Crown’

Para la quinta temporada de ‘The Crown’ se ha comentado que se desenmascararán muchos secretos, pero lo inimaginable es que se obviará a una de las mujeres que también causó polémica dentro de la realeza y que pese a ya no formar parte de ella, supo marcar tendencia y estar presente en los tabloides y demás medios quienes la consideraban un ícono de la rebeldía.

Y este integrante de la realeza es Sarah Ferguson, la segunda nuera de la Reina Isabel II quien durante mucho tiempo fue la esposa del Príncipe Andrés. Al parecer ella no contó con los suficientes requisitos para figurar dentro del desarrollo de esta producción en la que todos tienen algo que contar. Y es que a criterio de los realizadores, esta duquesa de York resultó “poco interesante” para dedicar escenas o capítulos sobre su vida.

Porque la misión de Morgan es crear impacto con esta nueva temporada en la que además se mostrarán los aspectos más polémicos de los últimos días de vida de Diana de Gales. Por eso, sumar a esta duquesa no le generaba un interés, porque este creador está seguro de que ella no estaría de acuerdo con que la vincularan a la realeza, pues ya no pertenece a ella. Con esto se aminoran las amenazas que ya hay de parte de la Reina Isabel II quien está dispuesta a generar controversia tras el estreno de esta entrega, pues en una oportunidad argumentó que no quiere revivir el período más catastrófico que le ha tocado vivir a su familia.

Y básicamente eso es lo que se reflejará en esta serie que regresa con la revelación de cada una de las separaciones, conflictos internos de la familia, así como el divorcio y escándalo entre Lady Di con el Príncipe Carlos, así como el nuevo romance con Dodi Al Fayed, así como el trágico momento de su muerte.