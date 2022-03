‘Morbius’ sus primeras críticas la señalan como la peor película de superhéroes

‘Morbius’ de Jared Leto llegará oficialmente este 1 de abril, pero en el estreno privado ya ha generado una infinidad de reacciones, y es que ha sido muy mal recibida. Para muchos es un espectáculo CGI desordenado e inconexo que solo funciona cuando estos establecer piezas como un cortometraje.

Al menos eso es lo que indican y nos permiten entender las primeras impresiones que han surgido en Internet sobre la película de Daniel Espinosa quien todavía tiene que encontrar su camino como cineasta.

Se han recogido varias de estas opiniones que ponen de manifiesto que el retraso no solo por la pandemia del COVID-19, y el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, culminó en detalles y secuencias que pudieron haber sido modificadas sin cumplir con las expectativas originales.

Para muchos tiene una mala trama y un CGI desordenado, con una edición confusa y la peor mezcla de sonido que jamás haya visto, lo que produce una inconsistencia absoluta ya que el personaje no tiene nada que ofrecer.

Es de recordar que ‘Morbius’ es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Pero tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de una necesidad irresistible de consumir sangre.

Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero sin saber a qué precio. Se desencadena la lucha interna de Michael Morbius quien ha adquirido poderes sobrehumanos y ahora solo tiene dos opciones. La primera de ellas cazar y consumir sangre, la segunda, morir.

Pero tal parece que el personaje principal se niega a aceptar sus nuevos dones, mismos que lo colocan como un villano ante los ojos del resto al ser enfrentado por fuerzas policiales.