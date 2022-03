Belinda se borra los tatuajes que se hizo por amor a Christian Nodal, ¿cuáles eran?

El pasado pisado y la tinta borrada. Christian Nodal no fue el único en decidir borrar todos los recuerdos plasmados en tinta de su relación con Belinda, pues la cantante y actriz hizo lo mismo. De acuerdo a la sigilosa vista de los fanáticos, parece que Belinda borró uno de los tatuajes hechos en su romance con Nodal.

Belinda compartió en las redes la gira de promoción de la nueva serie “Bienvenidos al Edén”, de Netflix, y entre zoom a las fotos, videos y demás, las redes sociales explotaron al ver que el tatuaje de un corazón rojo con las iniciales de su ex amado, en el tobillo, ya no está. Las teorías comenzaron a surgir y los fanáticos no se contuvieron a manifestar que Belinda también se borró los tatuajes que le recordaban a su ex.

En una fotos que se difundió en las redes, se puede ver a Belinda posando con su perro en la mano, y al detallar su tobillo se confirma la teoría de que las iniciales de Nodal ya no están en su piel, aunque puede que en la impecable postal el tatuaje solo esté tapado con maquillaje, pero ya Belinda lo confirmará con el tiempo.

¿Cuántos tatuajes compartieron Christian Nodal y Belinda?

Pues cuando de muestras de amor se trata, desde Anuel AA (quien se tatuó la cara de su ex novia Karol G) hasta Christian Nodal aman la tinta para plasmarlo. Recordemos los meses posteriores a que Nodal y Belinda comenzaran a salir, afirmaron que ambos llevaban tatuado el número “4″ en sus manos. Esto fue para recordar el día que se hicieron novios.

Para seguir con su romanticismo, Nodal presumió luego con sus seguidores que la también actriz se había hecho un tatuaje en el tobillo con sus iniciales dentro de un corazón. Nodal se había escrito “Beli” cerca de la oreja derecha y ahora las cuatro letras se han modificado en un corazón, un diamante, un trébol y una espada.