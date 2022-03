“Yo no soy Dios”: La Liendra sobre los que le piden dinero constantemente

El reconocido influenciador colombiano Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ ha compartido por medio de sus redes sociales su molestia con respecto a muchas personas que se le acercan de manera interesada para pedirle favores económicos, muchas veces sin siquiera saludar. Según lo comentado a través de sus historias de Instagram, es una persona a la cual le gusta apoyar a las personas que lo necesitan, sin embargo, ya hay quienes pasan al otro lado y solo lo buscan para obtener el beneficio.

“De verdad que a mí me gusta ayudar pero ya se pone muy maluco cuando cada dos pasos me aparece una persona diciéndome que tiene un familiar enfermo, necesito para esto y a la final yo termino ayudando pero ya no lo hago por placer sino como por obligación... ya se está volviendo cansón porque me gusta estar en el barrio pero se me está acercando mucha gente a pedir plata y hasta los seguidores se acercan y sin saludar de una ‘Hey me va regalar plata’”, aseguró.

Así mismo se mostró incómodo debido a que algunos de sus familiares le han recriminado en más de una ocasión que se ha enfocado en ayudar a otras personas mientras que a ellos los ha dejado en un segundo plano, diciéndole además que es su compromiso como familiar velar por su bienestar.

“Yo no soy Dios y hay veces dejo de ayudar a personas no porque no quiero, sino porque se me olvida de tantas...de verdad que no quiero dejar de ser buena persona, pero serlo no es fácil, la gente se aprovecha mucho, la gente es muy descarada, cuandohaces 99 favores a la gente se le olvida cuando no les haces el número 100 y te odian”, puntualizó.