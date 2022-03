El colombiano Blessd anuncia su gira mundial ‘Tour Tendencia Global’

BLESSD el artista que está rompiendo todos los paradigmas en Colombia anuncia su primera gira mundial. En continuidad de importantes apariciones y shows en grandes escenarios para la industria musical. El joven talento estará presente en territorios como: Ecuador, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, México y Europa dentro de su “Tour Tendencia Global” el presente año. Gira que tuvo su inicio con dos presentaciones muy especiales en Colombia el 26 de marzo y 27 de marzo en el marco del importante festival de Barranquilla. A partir de estas fechas Blessd comenzará con los territorios fuera de Colombia contemplados dentro de la gira del artista.

“Desde que inicié mi carrera siempre soñé con este momento, es un logro increíble oficializar mi gira global, tengo mucho que agradecer a todas las personas que están conmigo siempre. Faltan muchos países por anunciar”, menciona Blessd.

Importante: A partir de este momento se irán incorporando nuevas fechas a la Gira Mundial de Blessd. El “Tour Tendencia Global” llegará a todos los rincones del planeta.

Próximamente nuevos anuncios se irán oficializando a través de las redes oficiales del artista.

Las fechas también estarán sujetas a cambios.

Junto con el anuncio del tour se conoció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “TENDENCIA GLOBAL”, canción que le da nombre a su gira. Este nuevo trabajo discográfico cuenta con artistas de talla a nivel mundial como lo es el puertorriqueño Myke Towers y el productor colombiano Ovy On The Drums. De esta manera queda claro que Blessd no se detiene y quiere conquistar el mundo entero.

Finalmente cabe añadir, que esta gira seguirá reforzando y evolucionando el proyecto del joven artista BLESSD, un nuevo paso que seguirá consolidándolo como artista y a su equipo de trabajo, de mano de su disquera JM World Music / Warner Music Latina / Cigol y su equipo de management Just One CLiiCK en cabeza de su CEO Dr. Velásquez.