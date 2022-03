“Me callaron la jeta”, Margarita Rosa después de criticar a Encanto

Encanto desató un montón de reacciones desde su estreno en los cines al rededor del mundo, pero la opinión más relevante era la de los propios colombianos, ya que estaba inspirada en toda la cultura y arquitectura del país, a unos los llenó de orgullo sentirse representados mediante una de las casas productoras más grandes del mundo, pero los más críticos estuvieron un poco en contra de la cinta, ya que para ellos no representaba la realidad del país. Una de las críticas de la cinta fue Margarita Rosa de Francisco, la actriz y escritora caleña ya se había pronunciado al respecto en redes sociales sobre la película “Me muero de ganas de no ver encanto”, mencionó este 27 de marzo en su cuenta de Twitter, donde los internautas no dudaron en responderle lo positivo que era para el país este tipo de reconocimiento en el extranjero.

Pues bien, después de que se dieron a conocer los resultados, y Encanto fue galardonada con la estatuilla a la Mejor Producción Animada, Margarita Rosa decidió responderle a uno de los internautas que le había escrito sobre el triunfo de la cinta en los Premios Óscar, a lo que ella no dudo en responder y se mostró arrepentida de haber hablado de esa manera hacia la película. Hay que recordar que Sebastián Yatra al momento de cantar ‘Dos oruguitas’ usó un traje negro con mariposas amarillas, un traje que fue aludido por los expertos en moda, y que fue una de las tantas referencias que usó Disney en homenaje a Gabriel García Márquez y su aporte a la literatura colombiana y Latinoamericana.

Este fue el comentario que realizó Margarita Rosa en Twitter donde agradeció a los internautas por demostrarle que estaba equivocada: