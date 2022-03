Jane Campion hizo historia en los premios Oscar como la tercera mujer en ganar Mejor Dirección

Cumpliendo con todos los pronósticos previos a los premios Oscar, Jane Campion se hizo con el galardón a Mejor Dirección el domingo 27 de marzo, escribiendo un nuevo capítulo en la historia.

La neozelandesa se convirtió en la tercera mujer en recibir un reconocimiento de este tipo y la segunda de forma consecutiva porque en la edición de 2021 lo hizo Chloe Zhao.

Su trabajo en The Power of The Dog le permitió llevarse este mérito en su segunda nominación, siendo además la primera mujer en ser considerada en doble oportunidad en esta categoría de los Oscar.

En 2010, Kathryn Bigelow rompió la brecha para ellas con su trabajo en The Hurt Locker y el año pasado fue el turno de la china con Nomadland.

2010: Kathryn Bigelow es la primera mujer en la historia en ganar el #Oscar a Mejor Dirección.



2021: Chloé Zhao gana la categoría 11 años después.



2022: Por segundo año consecutivo, una mujer triunfa en la categoría. Jane Campion alza el trofeo.



Las tres históricas. #Oscars pic.twitter.com/beeu3iW4Ym — [Carla] (@shannonlada) March 28, 2022

Jane Campion ganadora del Oscar como mejor directora

Esta victoria también significa el primer triunfo de Netflix en una de las categorías más fuertes de la ceremonia. De hecho, El poder del perro ya es el filme más nominado de la historia del servicio de streaming.

Sin embargo, no es la primera vez que Jane Campion sabe lo que es triunfar en los premios Oscar porque en 1993 se hizo con el galardón a mejor guión con El Piano.

En 1994 fue considerada en Mejor Dirección pero se lo terminó llevando el creador de La Lista de Schindler y Jurassic Park, Steven Spielberg. No obstante, este 2022 obtuvo su revancha dejando al director como nominado.

Igualmente, compitió frente a Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Kenneth Branagh por Belfast, Ryusuke Hamaguchi de Drive my car.

Por otra parte, previamente Jane Campion había ganado el León de Plata de la Mostra de Venecia a la mejor dirección y fue premiada en los Critics Choice, en los Bafta británicos, en los Globos de Oro y en los Directors Guild of America.