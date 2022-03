Películas similares a ‘Un lugar seguro’ que te harán reflexionar sobre la vida

Hay quienes no paran de hablar acerca de las importantes lecciones de vida que deja ‘Un lugar seguro’, una de las apuestas más conmovedoras de Netflix que tiene como eje central el amor transformador de una madre.

Esta temática no solo impacta, sino que sensibiliza a todo aquel que ha sufrido una perdida y que no sabe cómo lidiar con ello. De ahí que ésta sea hasta ahora una de las producciones más vistas en varias partes del mundo, porque además en ella hay elementos muy enriquecedores y que van desde la combinación de géneros que parten desde el drama, el romance y el humor.

Todo ello ha hecho que esta producción siga cosechando éxitos, reciba elogios y permita demostrar que no es tan predecible como muchos creen y que en realidad es una historia compleja, digna de analizar, debatir y sobre todo disfrutar en compañía de los seres queridos. Por eso, si eres un fiel amante de este tipo de propuestas, no dudes en elegir en el catálogo de entretenimiento, títulos similares a estos. No lo dudes más.

Películas similares a ‘Un lugar seguro’

La sinopsis de ‘Un lugar seguro’ describe lo siguiente: “Una madre soltera que padece una enfermedad terminal conoce a un encantador soltero mientras lidia con el futuro de su testarudo hijo de seis años”. A partir de ella el público puede predecir muchas situaciones sin saber qué hay más allá de esta producción que posee escenas sensibles, conmovedoras y repletas de mucho amor y sentimientos arraigados en la familia, lealtad y responsabilidad.

Por eso, si eres uno de los que se quedó “enganchado” con ella, no dejes de ver estas historias que guardan una especial similitud con esta trama:

Hasta que nos volvamos a encontrar

La sinopsis de esta historia muestra lo siguiente: “Adicto al trabajo, Salvador viaja de España a Perú para que la cadena hotelera familiar abra un nuevo hotel. Al llegar a Cusco conoce a Ariana, una talentosa artista que lo ayudará a apreciar la vida y las bellezas naturales de la región”.

Luego de ello, se desprenden una gran cantidad de eventualidades que le harán ver a este hombre que la vida es una sola y no debe desperdiciarla en situaciones que no son de la familia o de sus seres queridos.

Cuando te encuentre

Aquí estamos nuevamente ante una propuesta conmovedora en la que se anhelan los amores y todo lo que tiene que ver con la realización personal. Ésta se centra en la vida de un marine que tras conseguirse la foto de una mujer a la que no conoce y que le sirvió como amuleto para salvar su vida, decide buscarla luego de salir del campo de batalla.

A partir de ahí se desarrolla toda una trama sensible y digna de admirar tras las innumerables lecciones que deja y con las que el público puede analizar, recomendar y poner en práctica con respecto al amor y al comprender la vida en sus diferentes aspectos, ya que muchos no valoran lo que tienen a su alrededor.