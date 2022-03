Archivo 81 y otras series exitosas que Netflix ha cancelado luego de una sola temporada

Netflix es actualmente la plataforma de streaming por excelencia a nivel mundial y el reciente estreno de su serie original “Archivo 81″ encantó a muchos suscriptores, la verdad es que, en un movimiento ya habitual para la empresa, la serie fue cancelada luego de tan solo una temporada, cosa que se ha vuelto ya motivo de risa en las redes.

Desde que Netflix comenzó a prestar su servicio, siempre se ha preocupado por mantener una gran cantidad de contenido original en su plataforma y con el éxito de algunas de sus producciones esto se ha incrementado, lamentablemente muchas series originales acaban por ser canceladas luego de unas semanas o incluso días de sus estrenos.

Series de Netflix que han sufrido el mismo final que “Archivo 81″, canceladas luego de una sola temporada

El caso de “Archivo 81″ es uno muy particular, pues la serie tuvo un excelente recibimiento por parte de la crítica y el público en general, de igual manera Netflix anunció que no habrá más episodios de la serie, algo parecido a lo que sucedió con “I Am Not Okay With This”, producción que se estrenó en 2020 y fue víctima de la pandemia.

“I Am Not Okay With This” estaba basada en la novela gráfica de Charles Forsman y seguía la historia de una adolescente que debe de descubrir quién es mientras lidia con el hecho de haber realizado un gran descubrimiento sobre sí misma, sus superpoderes. La serie vio la luz del día en febrero de 2020 pero las excelentes críticas no pudieron salvarla.

Por otro lado “Away” también fue cancelada a tan solo un mes de su estreno, probablemente se debió a la gran cantidad de shows que ya hay en Netflix que giran en torno a los viajes espaciales, por lo que le costó trabajo conectar con la audiencia, además la pandemia habría dificultado la realización de una segunda temporada.

Luego del inmenso éxito comercial y crítico de “Bojack Horseman”, la plataforma intentó replicarlo con otro show animado, cosa que hasta el momento no había sido su fuerte y “Tuca And Bertie” fue muestra de esto. Luego de su estreno en 2019, las noticias de una segunda temporada se volvieron humo al anunciar su cancelación.

Así mismo, Netflix intentó revivir el éxito de sus misterios juveniles como “Stranger Things” con “The Society”, serie creada por Christopher Keyser y fuertemente inspirada en la exitosa novela “El señor de las moscas”, en este caso sí se logró una renovación para segunda temporada, pero debido a la pandemia también acabó por ser cancelada.

Otra gran sorpresa debido al recibimiento general que tuvo fue “Soundtrack” la serie musical que sorprendió a varios en 2019, contando la historia de varios ciudadanos de Los Angeles que ven sus vidas entrelazadas y con unos segmentos musicales muy innovadores. Finalmente, la serie no pudo continuar con su historia y fue cancelada poco después de su estreno.

Series que Netflix canceló y nunca tendrán una segunda temporada en la plataforma

Si hay un tipo de series que a Netflix le gustan son las que giran en torno a grupos de adolescentes y en 2019 lanzaron una muy interesante “Daybreak” se desarrolla en un mundo postapocalíptico donde solo sobrevivieron los jóvenes. Muy inspirada en la serie de películas “Mad Max” y basada directamente en el cómic de mismo nombre, terminó cancelada.

Otras producciones que se suman a esta lista son “The Get Down”, “Girlboss”, “Disjointed” y más recientemente a causa de muchas críticas, la adaptación live action de “Cowboy Bebop”.

