Sandra Bullock y otras famosas que se arrepintieron de hacer las películas que catapultaron su fama

Mientras que los fans quedamos fascinados con las interpretaciones que estas famosas hicieron en pantalla, para ellas fue una pesadilla.

Y es que aunque fueron parte de cintas taquilleras e incluso sus personajes se volvieron en un referente de la cultura pop, no era lo que esperaban.

Algunas de ellas admitieron que no estaban convencidas de la historia y otras sufrieron ante la presión de ser encasilladas. Lo que es un hecho es que finalmente esas películas las hizo estar en la mira y no habría sido lo mismo sin ellas.

Sandra Bullock -Speed 2: Cruise Control

Sandra Bullock

Durante la gira promocional de la cinta “The Lost City”, Sandra Bullock reveló que “Speed 2: Cruise Control” no es su proyecto favorito. “Todavía estoy avergonzada de ser parte de ello. Se llama Speed 2. He hablado mucho al respecto. No tiene sentido. Barco lento. Yendo lentamente hacia una isla.

Ésta es la secuela de 1997 de Speed, protagonizada por Keanu Reeves como un policía que intenta desesperadamente frenar un autobús público con explosivos que estallarán si el vehículo desciende por debajo de cincuenta millas por hora. Es ahí donde recurre a la pasajera Annie (Sandra Bullock) para ayudar a salvar el día. Reeves no aparece en la secuela y Bullock tomó el protagonismo total. En la segunda parte, ella está a bordo de un crucero que ha sido secuestrado por el pasajero trastornado John Geiger (Willem Dafoe). A pesar de llevar el título “velocidad”, para la actriz, fue una historia demasiado lenta.

Viola Davis- The Help

Viola Davis

Quizá Viola recibió un premio de la Academia por su papel de Aibileen Clark en “The Help”. Sin embargo, no es el proyecto favorito de la actriz y no por su personaje, sino por la forma en la que se contó la historia. Durante una entrevista con The New York Times, la actriz dijo que el equipo era genial, pero que tenía algunos problemas con la trama. “Sentí que al final del día no eran las voces de las criadas las que se escuchaban”, dijo.

Cuando se estrenó la película, hubo mucha polémica porque trataba de una chica blanca privilegiada contando una historia sobre el racismo. “Quiero saber cómo se siente trabajar para los blancos y criar niños en 1963, quiero escuchar cómo te sientes realmente al respecto. Nunca escuché eso en el transcurso de la película”, agregó.

Zoe Saldaña - Nina

Nina Simone

Zoe Saldaña ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por su participación en “Adam’s Project”, además del próximo estreno de “Avatar 2″. Aunque la actriz ha sido parte de las cintas más taquilleras, hay ciertos proyectos que la han hecho dudar.

En 2016, protagonizó “Nina”, una película biográfica sobre Nina Simone. Muchos criticaron la elección de Zoe como protagonista ya que decían que sus rasgos y color de piel eran diferentes.

Zoe habló al respecto y dijo que “debería haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para elegir a una mujer negra para interpretar a una mujer negra excepcionalmente perfecta”.

Kate WInslet - Titanic

Aunque Kate Winslet ha ganado gran reconocimiento por su talento histriónico en otras cintas, el personaje de Rose es por el que definitivamente siempre es recordada. Aunque la actriz no odia al Titanic como película, ha admitido que el personaje de Rose es el que menos le emociona de toda su carrera.

“Cada escena, estoy como ‘¿En serio, de verdad? ¿Lo hiciste así? Dios mío... Incluso mi acento americano, no puedo escucharlo. Es horrible”, le dijo a The Telegraph en una ocasión.

“Espero que ahora sea mucho mejor. Suena terriblemente indulgente consigo mismo, pero los actores tienden a ser muy autocríticos. Me cuesta ver cualquiera de mis actuaciones, pero viendo Titanic dije: ‘Oh Dios, quiero hacer eso de nuevo’”.

Carrie Fisher - Star Wars

Carrie Fisher

Resulta impactante saber que Carrie Fisher habría preferido no interpretar a la princesa Leia en la trilogía original de Star Wars. Ela le dijo a The Today Show en 2008 que si hubiera sabido lo famosa que se volvería por interpretar a la princesa en las películas de Star Wars, “nunca lo habría hecho”.

Cuando Time le preguntó a Fisher por qué incluso regresó para Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza de 2015, respondió con mucha franqueza que asumió el papel porque “es difícil conseguir trabajo después de [cumplir] 30″ para las mujeres en Hollywood.