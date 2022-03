Elianis Garrido se “agarró” con Nicolas Arrieta en redes sociales

El influencer siempre ha estado peleando en redes sociales con diferentes creadores de contenido, ya sea por no estar de acuerdo con su personalidad o lo que dicen y hacen o también en demandas cuando se supone que darían regalos o prometen algo, es decir, prácticamente Nicolas se ha peleado con el 90% de los creadores colombianos, lo que muchas veces ha generado mucha más polémica y difusión en redes, pues incluso la misma Luisa Fernanda W podría considerarse como la mayor enemiga de el, ya que la pelea llegó a tal punto que terminó en demanda, sin embargo, este último tiempo, no han habido más conflictos entre ellos, pero si de Nicolas con varios más.

El caso es que ahora Elianis le ha dejado un buen mensaje en redes sociales respecto a las injurias que ella dice, Nicolas habló “Nico, saludos, cuidado con tus “presuntamente” porque “legalmente” la presunción con injuria también puede ser delito. Yo no hago give aways ni concursos. No compro seguidores y no pago por cariño falso. Y JAMÁS he prometido algún “regalo” o “premio” a cambio de nada en mis redes, mi contenido y seguidores son orgánicos por mi contenido y carrera No vendo “shows” ni vivo “cazando” polémicas con NINGÚN influencer. Si tienes alguna duda, queja, reclamo comentario, acusación legal o duda puedes escribirme de forma directa y te contacto con mi abogada con todo el cariño. Antes de usar MI CARA en un post para generar contenido y subir estadísticas e interacción. Abrazos y con gusto mi celular está disponible para ti” afirmó la presentadora.

Pero las cosas no terminaron ahí pues Nicolas le respondió “Yo no necesito tu cara para subir seguidores, mira mis otras publicaciones jajajajaja o sea yo no sé porque te metieron ahí, de pronto por lo que publicas en tu programa, ni sabia que eras tú, no me acordaba de ti” dejó claro que al parecer no había sido la intención de él.