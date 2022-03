“Déjeme quieta porque no respondo”: Yina Calderón contra Nicolás Arrieta por presunta estafa

Nicolás Arrieta es un creador de contenido que se ha caracterizado por generar polémicas al hablar sin tapujos y de frente de los temas que le parecen relevantes. La polémica más reciente fue por acusar al también influencer Yeferson Cossio y engañar a sus seguidores al promocionar productos de mala calidad, a lo que Cossio no se quedó callado y decidió tomar medidas legales a pesar de evitar este tipo de comentarios de cualquier persona, ya que como aclaró, los efectos secundarios de los productos recaen directamente en la marca y no en él como imagen del producto. Después de aclarar esto, parece que a Arrieta no le bastó, y siguió con el “rifirrafe” nuevamente con Cossio, pero sumándole a Yina Calderón, Andrea Valdiri, Elianis Garrido, Aida Victoria Merlano y ‘La Liendra’ por promocionar 2 iPhone por $1.000.000.

Al igual que Elianis Garrido, Yina compatió en sus redes sociales su opinión frente a las acusaciones de Arrieta “Yo pocas veces hago publicidad, yo nunca hecho concursos, hice uno hace dos años de la moto y la regalé.”, aclaró.

Además, Yina ‘Se salió de los chiros’y muy a su estilo decidió cantarle la tabla a Arrieta pidiendo que no se meta con ella cuando los rumores que ha estado creando sobre ella son falsos.

“Yo le voy a pedir que me deje quieta, al que está quieto se deja quieto, a mí no me esté metiendo en sus chimb**** de imágenes de nada, yo no soy una boba como los otros que se va a dejar, déjeme quieta y no es una amenaza ni una advertencia porque las redes no son pa’ eso, pero déjeme quieta, es mejor dejar quieta a cierta gente porque hay gente que no se aguanta tantas chanzas. Uno no está solo, déjeme quieta porque no respondo, conste que le advertí”, comentó Yina.

Asimismo, le envió un mensaje a los papás de Nicolás para que puedan hacerle un llamado de atención sobre su comportamiento.

“Los papás de Nicolás Arrieta, no tengo ni idea quiénes son, yo a Nicolás Arrieta jamás lo he visto (...) le voy a pedir si tiene papás que le digan a su hijo que le baje el nivel porque uno no conoce a nadie”.