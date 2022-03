Thalia revela lo que le hizo a la costilla que se quitó y deja a todos en shock

Thalía siempre se ha caracterizado por su sentido del humor e ironía, especialmente cuando se trata de enfrentar los cuestionamientos de los fanáticos.

La intérprete de “Amor a la mexicana” ha sido señalada por modificar su cuerpo y es que desde hace muchos años surgió el rumor de que se quitó una costilla para conseguir una cintura diminuta.

Thalía La cantante siempre ha sido perseguida por el mito de que se quitó una costilla

Lejos de molestarte porque la sigan cuestionando, Thalía volvió a revivir el mito mediante una fotografía publicada en sus redes sociales. En ella aparece junto a la presentadora Lili Estefan, quien posa con una costilla de res.

“Qué mejor regalo para mi flaca que… mi costilla!!! I hope you liked it”, escribió Thalía.

Como era de esperarse, la imagen de ambasdesató una lluvia de risas, además de que muchos aplaudieron que la cantante tome con filosofía los rumores que siempre la han acechado.

La publicación fue especial por el cumpleaños de Lili Estefan por lo que también se pueden leer un sin fin de buenos deseos y felicitaciones.

“¿Nos vamos a comer mis costillas en tu cumpleaños? ¡Te amo!”, dice Thalía en un video. “¿Qué vas a hacer con mi costilla?. “Resolvimos el misterio de las costillas”, agregó Estefan.

La cantante continuó con la broma: “¿Se la vas a llevar a quien, la vas a disecar o la vas a llevar a dónde?”, a lo que la presentadora respondió entre risas, “La costilla de Thalía se la va a comer mi perro Jalapeño”.

El secreto de Thalía para lucir espectacular siempre

A sus 50 años, la también actriz sigue siendo uno de los máximos referentes del espectáculo latino en el mundo. No sólo tiene una figura envidiable sino también ha sabido renovar su estilo y mantener una actitud enérgica y positiva.

“No me molesta que me digan cincuentona porque llevo años que no vivo mi vida en números. No me interesa el vivir en eso. Estoy feliz por estar en esta etapa de mi vida con tanta alegría, con salud, con los míos, haciendo lo que amo que es entretener a mi gente”, dijo en una publicación, durante los festejos por su cumpleaños número cincuenta.

Ella siempre se ha caracterizado por su espíritu libre, demostrándole a todos que las mujeres no tenemos por qué comportarnos «de cierta forma» conforme sumamos años.

Thalía sigue cantando, bailando y siendo feliz a su modo, sin preocuparse por el qué dirán. Prueba de ello son sus divertidas publicaciones en redes sociales.

Thalía demuestra que los cincuenta le han venido mejor que nunca y nos ha enseñado que no debemos temerle al paso de los años.

Las mujeres siempre estamos atadas a un sin fin de presiones sobre cómo deberíamos vernos para ser aceptadas. Sin embargo, no importa lo que hagamos, siempre habrá quien critique.

Es bien sabido que la cantante siempre se ha dedicado a cuidar su figura e incluso ha llegado a compartir sus rutinas de ejercicio y secretos de belleza.

Además, siempre se muestra sonriente y con un look que se adapta a las tendencias, razón por la que siempre luce espectacular.

“Aprendamos a ser más prudentes antes de hablar y no “respetar a la mujer” solamente de dientes para afuera. Son tiempos de cambio y de un cambio acelerado e imparable en el cual todas estamos de pie, hombro con hombro, mano con mano en esta unión imparable”, dijo en una sesión especial de su cumpleaños, el año pasado.