Shakira deslumbra en Dancing with Myself a sus 45 con look juvenil al lado de Nick Jonas

Shakira comenzó un nuevo proyecto que la tiene muy emocionada y así lo demuestra a través de sus redes, donde se muestra feliz al lado de grandes artistas.

La famosa anunció hace unos días que estaría en el programa Dancing with Myself, un reality show de NBC, donde será jurado al lado de Nick Jonas y Liza Koshy.

Shakira demuestra que a sus 45 años está en su mejor momento, tanto en su vida personal como profesional, y sigue cosechando éxitos.

La celebridad se ve radiante y hermosa en este nuevo proyecto, y así se puede ver en sus más recientes imágenes publicadas en sus redes.

Shakira triunfa en Dancing with Myself junto a Nick Jonas

La colombiana publicó unas fotos en las que aparece en el estudio de Dancing with Myself junto a sus compañeros.

En las fotos se ve a Shakira feliz, radiante, y juvenil, con un look moderno que la hizo lucir como de 30 o menos.

La famosa llevó un suéter plateado de brillos, de mangas anchas muy elegante y chic, y su cabello lo llevó peinado de la forma más juvenil.

Shakira llevó el cabello semirecogido en una media cola alta, dejando dos mechones a los lados del rostro, y llevando su melena con unas ondas marcadas.

Además, lució un maquillaje muy sencillo como siempre, con sombras nude, y labial marrón, luciendo fresca y hermosa.

“Que hermosa se ve Shakira, no parece de 45″, “esta mujer no envejece, rejuvenece”, “wow Shakira es la perfección”, “amé su look y estilo tan moderno”, “ella no aparenta su edad, se ve increíble”, “que bella y que guapo Nick”, y “cuando creía que no podía ser más perfecta pues parece que sí”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa demuestra que la edad no es un impedimento para lograr tus sueños, y no hay límites para seguir triunfando.