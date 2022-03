Reaparece Juan Pablo Medina y da lecciones de fortaleza

Juan Pablo Medina es uno de esos actores más queridos del espectáculo mexicano por su talento y gran carisma. Muchos lo recuerdan por series como “Soy tu fan” y “La casa de las flores” pero hoy ha estado más presente que nunca en la mente de todos por las lecciones de fortaleza que ha dado.

En 2021, el actor fue hospitalizado de emergencia a causa de una trombosis venosa que llevó a los médicos, según se manejó la información, a amputarle una pierna. Desde entonces, decidió mantenerse alejado del ojo público.

Medina ha vuelto a compartir con el público un poco de lo que ha hecho de su día a día, al lado de sus hijos y su novia, la actriz Paulina Dávila.

Una reciente publicación sorprendió a todos pues finalmente el actor habló sobre lo sucedido y cómo cambió su vida.

El actor reapareció y posó por primera vez, dejando ver la prótesis de pierna que ahora lo acompaña en su día a día. Para Medina, el haber perdido su extremidad no significa el fin del mundo porque la intervención le salvó la vida y le dio un nuevo significado a su existencia.

“Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir, qué importa más que lo que perdí”, dijo en entrevista exclusiva con GQ.

Claro, esto fue algo que aprendió mientras asimilaba su nueva realidad. “Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado”, aseveró al medio.

En julio de 2021, trascendió que Juan Pablo había presentado malestares durante la filmación de una serie por lo que fue ingresado al hospital Ángeles del Pedregal. Su salud se agravó durante su estancia, al grado de estar en riesgo. El actor permaneció en terapia intensiva, donde los médicos decidieron que lo mejor era amputarle la pierna.

Según reveló, sus primeros síntomas fueron un fuerte dolor abdominal y un constante vómito, algo que al principio no lo consideró como algo grave.

“Realmente pensaba que esto se me iba a pasar en un ratito. Llegó el momento que estaba pasándola muy mal, al grado de decirle a los productores ‘necesito ir al hospital’. Cuando llegué se pensaba que era una intoxicación, fueron tres o cuatro días que no recuerdo casi nada”, dijo a GQ.

Paulina Dávila le dedicó una publicación al actor en el Día de los Enamorados Foto: Instagram @paulinada_

En una reciente entrevista con Javier Poza, Paulina Dávila reveló que Medina estaba mejorando cada día, que ambos estaban muy felices y que lo sucedido ha sido una gran enseñanza.

“Estamos felices, agradecidos, disfrutando cada posibilidad y cada momento de estar vivos porque, al final, ése es el regalo más grande que tenemos. Es una enseñanza muy profunda y muy importante para todos los que a veces atravesamos momentos complejos y es un recordatorio de disfrutar, de vivir la vida en agradecimiento y conciencia”.

La actriz colombiana ha sido un gran apoyo para él, así como sus hijos Khloe Eliza Smith, Tony M. Smith, Charlie Medina y Kimberly Medina.

Desde que scirculó la noticia, familiares, amigos y fans se han dedicado a llenar las redes sociales del actor con muestras de cariño y apoyo. Algunas personas incluso han contado sus historias de vida y le han agradecido por ser un ejemplo.