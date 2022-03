Lido Pimienta: “Colombia es un desastre que no se puede romantizar”

La cantautora colombiana Lido Pimienta, conocida internacionalmente por sus producciones musicales donde fusiona ritmos indígenas y afrocolombianos con tecno pop y música electrónica, afirmó que su país “es un desastre que no se puede romantizar”.

Al participar como invitada en un coloquio durante la edición XVI del Carnaval de las Artes de Barranquilla, Pimienta afirmó que no puede callar frente a estas situaciones, como “cuando eres de La Guajira (región caribeña de donde es su familia) y no hay agua durante varios días y caminas en la calle y hay niños de dos o tres años comiendo de la basura”.

“No puedo romantizar que este país es un desastre y hay que decirlo. Hay quienes deciden intencionalmente no decirlo, no hablan de la situación sociopolítica del país porque tienen miedo, de pronto porque no van a ser tan famosos. Cada uno tiene su opinión, pero para mí es muy importante decir que Colombia es un desastre”, anotó.

Nacida en Barranquilla hace 36 años, Pimienta, quien el año pasado se convirtió en la primera colombiana que compuso para la Orquesta de Ballet de Nueva York, grabó su primer disco, “Color”, en 2010, pero su verdadero salto a la fama fue en el 2017 cuando ganó el premio Polaris, uno de los galardones más importantes en la industria musical canadiense.

Radicada en Canadá desde muy joven cuando se mudó a London, Ontario, antes de trasladarse a Toronto, donde reside actualmente, la autora de “Agua”, “Humano”, “Freedom”, “Eso que tú haces” y “Nada” anunció durante el conversatorio que volverá a vivir en Colombia, específicamente en Barranquilla.

“Yo creo que, al menos en nuestra generación, con quien yo crecí aquí, muchos de mis contemporáneos no tienen el menor interés de irse a otra parte porque se sabe que aquí hay mucho por hacer”, afirmó la artista, que en todo momento hace referencia a sus orígenes afro y wayúu, etnia indígena del norte de Colombia.

Madre de dos hijos, la artista manifestó su apoyo al fallo de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas.

La participación de Pimienta en el Carnaval de las Artes se dio gracias a que abrió un espacio en medio de la gira de presentaciones que está realizando por Norteamérica y Europa, en la que se destaca el concierto que dará el próximo 5 de mayo en Sala La Nau de Barcelona.

El Carnaval de las Artes, que terminará el próximo viernes 25 de marzo, recibe a más de 40 creadores nacionales e internacionales pertenecientes a distintas disciplinas, culturas y territorios.

En esta edición se destaca la participación el director de cine Rodrigo García Barcha, el sonero panameño Gabino Pampini, el escritor mexicano Xavier Velazco, el historiador español Álvaro Santana y el periodista colombiano Juan Gossaín, entre otros.

