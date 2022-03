Jonathan Bennett, actor de ‘Chicas pesadas’, se casa en México con su novio

Muchas recordamos a Jonathan Bennett, como Aaron Samuels, el galán de la película ‘Chicas Pesadas’, quien marcó a toda una generación junto a Lindsay Lohan.

Dieciocho años más tarde, el actor contrajo nupcias con su novio, el conductor de televisión Jaymes Vaughan, durante el pasado lunes en las playas de la Riviera Maya.

La pareja ha compartido su romance a través de las redes sociales y finalmente decidieron sellar su amor en el altar tras la propuesta de matrimonio que Jaymes le hizo a Jonathan en 2020.

“Empecé a llorar y tardé varios minutos en dejar de hacerlo. Cuando vi a Jaymes arrodillarse, estaba tan emocionado que comencé a gritar histéricamente porque no sabía cómo expresarme correctamente” reveló el actor de Chicas Pesadas en una entrevista con la revista People.

Los famosos se encargaron de tener al tanto a sus fans de su día de ensueño y el pasado 19 de enero contaron como fue la búsqueda para su gran día.

“¡Encontramos el lugar de nuestra boda! ¡Aquí es donde vamos a decir “Sí, acepto” este año! Tenemos grandes planes para este espacio y para crear nuestras propias y nuevas tradiciones aquí, pero queremos escuchar sus ideas antes. ¿Cuáles son los elementos florales y de decoración que hicieron que su boda fuera especial? Si lo saben, ¡háganoslo saber!” publicaron.

Su gran momento llegó el lunes 21 de marzo, cuando Bennett y Vaughan se dieron el sí en una hermosa playa del estado de Quintana Roo.

Con solo 104 invitados disfrutaron de la compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

La velada romántica que contó con hermosos paisajes incluyó fuegos artificiales, rosas blancas y la banda sonora de ‘El gran Showman’ de fondo, una de las películas favoritas del actor.

“Cuando eres parte de la familia LGBTQ+, no todo en el espacio de la boda es para ti… Mientras atravesábamos este proceso, nos dimos cuenta de que nuestra boda también es más que solo nosotros. Se trata de toda la comunidad. ¡Me casé con mi mejor amigo! Sabía que nos emocionaríamos, pero no creo que ninguno de los dos se diera cuenta de lo abrumador que sería ese momento hasta que estuvimos en él. Verlo llorar solo me hizo llorar más, y luego nuestros invitados lloraron más, y luego todos comenzamos a reír, y luego todos volvimos a llorar” contó.

— Jonathan Bennett