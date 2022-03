Video: Anuel AA y su novia van a un bar y les pusieron la última canción de Karol G ‘Mami’

Anuel AA vuelve hacer noticia en esta ocasión por haberle lanzado hielo al DJ, en Orlando, Florida, luego de que este pusiera la última canción de Karol G y Becky G Mami.

Todo sucedió mientras el cantante se encontraba con su pareja, Yailin la Más Viral, en la zona Vip de la locación, y de repente pusieron la canción “Mami”, la misma que ya cuenta con más de 100mil millones de reproducciones en tan solo un mes de su lanzamiento.

La letra de la canción bien podría interpretarse como una indirecta por parte de la bichota hacia Anuel.

La reacción por parte de Anuel AA

Lo que más sorprendió a sus seguidores fue la reacción de Anuel y tal como circula en el video de redes sociales, el cantante, le lanza hielo de su vaso al DJ y dice varias palabras que no se logran interpretar por la calidad del video.

Tony Rosario, el DJ complació al cantante y su novia colocando canciones de su autoria y además explicó que puso la canción porque el público le pedía, el no quiso ofender a nadie.

Yo tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien, bueno, obviamente ofendí a Anuel, pero no fue mi intención. — Explicó Rosario, el DJ.

El propio Dj confirmó que “sí me tiró el hielo. Cuando me tiraron con el hielo no sabia quien fue hasta que me enviaron el video y me di cuenta que era Anuel. Pensé que el hombre era más profesional”, dijo.