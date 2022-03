Jennifer López recibió un premio y la reacción de Ben Affleck con su discurso enterneció a internet

A sus 52 años Jennifer López sigue conquistando distinciones y el martes recibió el Icon Award durante la entrega de los iHeartRadio Music Awards, en Los Ángeles, donde recitó varios de sus mayores éxitos ante la mirada de su novio Ben Affleck.

“Aprecio mucho esto, mucho, mucho”, dijo la artista homenajeada. “Ojalá pudiera decirles que los premios son lo más importante para mí, pero eso no es cierto. ¡Y no creas que no aprecio las cosas brillantes y relucientes, porque lo hago!”.

“No puedo mentir, todo el mundo sabe que lo aprecio. Pero no es por eso que hago esto”, agregó. “No es lo que más me importa. Realmente lo hago por ustedes”.

JLo recibe ovaciones

Su discurso fue interrumpido varias veces por la multitud, entre quienes se encontraba su novio Ben Affleck, quien observó muy orgulloso a JLo en el escenario, junto con su hijo, Samuel, de 10 años, y la hija de López, Emme, de 14.

“Gracias a ustedes puedo hacer lo que más amo en la vida y esa es la bendición más maravillosa”, continuó López. “Ese es un regalo que me dan y solo quiero decir gracias por eso. Gracias a todos los que vienen a un programa, transmiten una canción, ven una película, me siguen. Ustedes son los que me dan la oportunidad, todos los días, para vivir una vida que ni siquiera podía imaginar que se haría realidad cuando era una niña que crecía en el Bronx”.

Ben Affleck y su hijo Samuel en la entrega de los iHeartRadio Music Awards. (Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio)

En su discurso la también actriz dio un acrónimo de la palabra ícono, en inglés, que dijo que significaba “Puedo superar la negatividad”.

“Déjenme decirles algo más”, cerró. “Apenas estoy comenzando”.

El espectáculo de Jennifer Lopez

Jennifer López en su presentación en los iHeartRadio Music Awards. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Y tras su discurso JLo recibió una presentación muy particular de parte de Billy Porter, quien la anunció gritando: “La palabra para esta noche es ‘ícono, legendario, cautivador, espectacular’”, para después iniciar un desfile de un grupo de estrellas drag con los vestidos más memorables de la artista, incluyendo el famoso vestido verde de Versace y su último look en el show del medio tiempo del Super Bowl.

Inmediatamente López apareció en el escenario con un abrigo largo de piel sintética blanca de Adrienne Landau, que decía “igualdad” para empezar su show interpretando On My Way, quitándose su chaqueta para cantar Get Right y poner a la audiencia a bailar junto con ella.

El espectáculo cerró con unos fuegos artificiales, dignos de una estrella icónica como JLo.