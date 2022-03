Coldplay cantó Bachata Rosa y Juan Luis Guerra quedó emocionado

El Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo, esperaba un Cielo Lleno de Estrellas (Sky Full of Stars), parafraseando la famosa canción de Coldplay, banda que llenó la noche del martes el recinto de República Dominicana.

La reconocida banda británica llevó su tour Music of the Spheres a suelo dominicano para tocar sus temas más reconocidos, como Viva la Vida, Yellow, Clocks, Paradise, Fix You, Something Just Like This y Hymn for the Weekend, pero lo que no se esperaban los miles de presentes fue el conmovedor homenaje que le hizo a esa tierra.

Coldplay homenajea a Dominicana

“Con mucho respeto”, señaló Chris Martin, vocalista de la banda, antes de empezar a interpretar una de las canciones más famosas de ese país, y de toda Latinoamérica:Burbujas de Amor.

Mientras Martin entonaba la canción, en su mejor español posible, los miles de presentes la coreaban eufóricos, en uno de los momentos más emocionantes del concierto.

Su interpretación, compartida en las redes por varios asistentes al concierto, no pasó desapercibida por el propio autor de la canción, Juan Luis Guerra.

Guerra se emocionó con la versión

El ídolo dominicano compartió en su cuenta de Instagram un video de la actuación de Martin, dedicándole unas palabras a él y al grupo.

“Emocionados con esta hermosa versión de Bachata Rosa!”, escribió el merenguero. “Gracias a Chris Martin y Coldplay por una noche de alegría al público dominicano!!”.

El grupo británico no tardó en reaccionar a la publicación y le respondió: “Gracias por esta hermosa canción”.

El video ha recibido más de 55 mil likes en la cuenta de Guerra, con más de 2.500 comentarios, incluyendo a algunos artistas.

“Qué bonito y qué felicidad”, escribió el cantante español David Bisbal.

Bachata Rosa fue compuesta por Juan Luis Guerra para la producción del mismo nombre que salió en 1990 junto con 4:40, siendo uno de los álbumes más populares del artista dominicano.