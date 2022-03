Amigos “empujan” a joven a declararse a su amiga: ¡Mira qué pasó!

“¿Amigos, quieren saber cómo llegamos hasta aquí? Él es Jonathan. Él siempre ha estado enamorado de su amiga, pero nunca se ha atrevido a decírselo. Como nosotros somos sus amigos le vamos a dar el empujón que necesita”, se escucha decir a uno de los jóvenes que planificó un curioso caso subido a las redes y que ya se hizo viral.

La historia fue cómica, pero con un final nada romántico. Lo cierto es que Jonathan había comentado a sus amigos que le gustaba una de sus amigas, y un día quedaron en salir aunque sin ninguna otra intención. Los amigos de Jonathan pensaron que ya no era momento de seguir callado y por tal motivo se lanzaron a planificarle una declaración de amor.

Amarrado y con mariachis

El “modus operandi” del grupo de amigos consistió en contratar un mariachi para que los esperara a las puertas del lugar donde quedaron en reunirse, y a la par ellos tomaron al chico, lo amarraron y lo llevaron en un vehículo hasta el sitio.

Con dos videos se mostró la curiosa forma en la que quisieron darle novia a Jonathan. Lejos de cualquier otra estrategia más convencional, al joven lo amarraron en cinta plástica y le pegaron un cartel en el pecho que decía sion rodeos: ¿Quieres ser mi novia?

Al llegar, el mariachi lo acompañó hasta que llegara la joven, quien se encontraba totalmente ajena al asunto. “¿Qué me van hacer, por qué me trajeron hasta acá?”, preguntó Jonathan. “Tranquilo”, respondieron los amigos. “Brother le tienes que decir si no vas a quedar como pendejo. Nuestra bendición…”, agregan los amigos del joven.

La chica dijo “No”

Cuando la amiga llega al sitio consigue a su amigo envuelto en cinta con el cartel en el pecho y el mariachi cantando el tema “Si nos dejan”. El momento significó una tremenda presión para la muchacha, que no salía de su asombro.

Sin embargo, la amiga reacciona y no da lugar a complacencias por el solo hecho de encontrarse en público y ante las cámaras de los móviles.

La curiosa declaración que se hizo viral (Capturas)

“Ya dile, ya dile, Bro….”, dicen los amigos. “¿Quieres ser mi novia? Ya le dije”, respondió el joven. “Híjole, ay, amigo… no”, reaccionó la chica. “Ay amigo, otra vez…”, concluyó Jonathan en medio del mal momento forzado, reseñó Milenio.

Una vez que se subieron los videos llovieron los likes, reproducciones y comentarios. “Al menos la chava no cayó ante la presión de la gente”; “Con amigos así para que quieres enemigos”; “Qué triste”; “Bueno al menos los mariachis lo hicieron menos doloroso”; “Qué amiguitos”; “Esos sí son amigos”; “Soldado caído”, son parte de las reacciones. El material demuestra que la decisión de ser novios o de comprometerse en matrimonio va más allá de lo que el entorno quiera. Se trata de una decisión entre la pareja y es un proceso que toma tiempo, a veces es asunto de meses, o de años. Lo que sí es cierto es que a Jonathan no le fue nada bien.

