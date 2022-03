Residente se sincera sobre su nuevo sencillo y video ‘This Is Not America’

Residente "This Is Not America"

El galardonado rapero, compositor, productor, cineasta, visionario y activista latino Residente participó en una franca sesión de preguntas y respuestas en vivo en el canal de Amazon Music en Twitch después del lanzamiento de su nuevo sencillo y video musical en 18 meses, “This Is Not America.”

La sesión de preguntas y respuestas fue moderada por el influyente periodista musical convertido en rapero y presentador de Rap Rotation Radio en Amazon Music, Rob Markman. También se unió a la sesión el actor LaKeith Stanfield, reconocido por su actuación nominada al Oscar en Judas and the Black Messiah, su papel aclamado por la crítica como Darius en Atlanta y películas como Sorry To Bother You, Get Out y más.

Residente comenzó la conversación explicando que estaba haciendo este panel en inglés porque las personas que hablan español “entienden que América va más allá de los Estados Unidos”, y quería que este mensaje llegara a una audiencia más amplia.

“Queremos ser incluidos, y la forma en que deberíamos ser incluidos es no ser excluidos, porque estamos siendo excluidos cada vez que te refieres al país como ‘América’, es un pequeño detalle, pero funciona en tu psicología”, Residente observó. Continuó diciendo que esta es otra forma de colonización y compartió que se está reuniendo con expertos lingüistas en diferentes universidades para encontrar un término conciliador.

Residente y Stanfield continuaron la conversación tocando el tema del privilegio blanco, el colorismo dentro de nuestras comunidades y llamando a nuestras comunidades a unirse.

“Más de nosotros estamos conectados a través de cosas que son más tangibles que la forma en que estamos separados por simples títulos y nombres, masas de tierra, líneas geográficas, líneas imaginarias que se dibujan en la arena para decir ‘Esta es tu parte, y esta es nuestra parte’”, Stanfield dijo. “Muchas veces cuando hablamos de América nos referimos a los EE. UU., y no mencionamos a América del Sur a menudo, o incluso a Canadá como las Américas, la masa de tierra. Creo que es bueno señalar eso porque hace que las personas presten atención a las palabras que estamos usando”.

Para concluir la sesión de preguntas y respuestas, Rob le hizo preguntas a los fanáticos de Residente, que incluían si “en el espíritu de unidad” consideraría reunirse con J Balvin después de una disputa muy publicitada, a lo que dijo que “Sentarme con él y hablar con él, sí, por supuesto. Me encantaría eso en realidad”.