Marvel: ¿Regresarán todos los Defensores en el MCU?

The Defenders (Netflix)

Cuando Matt Murdock (Charlie Cox) reapareció en Spider-Man: No Way Home, los presentes en las salas de cine del mundo se levantaron, gritaron y aplaudieron. Era la forma en la que Marvel Studios anunciaba que Daredevil, el personaje más popular del universo de series de Netflix, llegaba al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

La aparición del justiciero ciego fue breve en la película del Hombre Araña y los fans se quedaron con ganas de ver más. De su universo, también reapareció Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), también conocido como Kingpin en los cómics, y quien fue el villano principal de Hawkeye, la serie de Disney Plus que protagonizó Jeremy Renner como Clint Barton y que trajo al MCU a Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Entonces, tenemos a Daredevil y a Kingpin en el MCU, y pocas semanas después, Marvel Studios anuncia que las ficciones que produjo en asociación con Netflix llegarán a la plataforma de streaming de Disney: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher y Agents of S.H.I.E.L.D.

Matt Murdock

Saquemos por un momento de la ocasión a Agents of S.H.I.E.L.D. y concentrémonos en el resto. Si Daredevil y Wilson Fisk fueron integrados al MCU, ¿es posible que Jessica Jones (Krysten Ritter), Cage (Mike Colter), Iron Fist (Finn Jones) y también The Punisher (John Bernthal) reaparezcan en el Universo Cinematográfico?

Kingpin

Las opciones de Jessica Jones

Jessica Jones fue el segundo programa de Marvel-Netflix en su lista, y la primera temporada se estrenó el mismo año que la primera temporada de Daredevil. También fue el segundo con más aceptación.

En su momento, le preguntaron a Krysen Ritter sobre su posible regreso en una entrevista de Screen Rant, y respondió: “Absolutamente me moriría por volver a interpretar a Jessica. La pasé muy bien haciéndolo y la amo tanto... Así que si alguna vez tengo la oportunidad de ponerme esas botas, estaré allí en un instante”.

Volver a ver a la investigadora principal de Alias Investigation sería interesante, especialmente en el contexto del MCU y conociendo historias que une su camino con el de Spider-Man en los cómics. Por ahora, la actriz tiene toda la disposición de volver, falta que Kevin Feige, CEO de Marvel, mueva sus piezas.

Jessica Jones

Todos queremos a The Punisher en el MCU

Si hay un personaje de Marvel-Netflix que genera concenso para un regreso en el MCU ese es The Punisher, llamado Frank Castle.

The Punisher se emitió durante dos temporadas en Netflix como un spin-off de Daredevil. Protagonizado por John Bernthal, su situación es parecida a la de Krysten Ritter: está abiertamente ansioso por volver a llevar su atuendo oscuro y su calavera blanca en el pecho.

Al igual que los otros personajes, Marvel retuvo los derechos de uso de Castle en cualquier propiedad de Marvel Studios después de noviembre de 2021. Si lo consideran oportuno, su regreso es más que posible, pero por ahora no tienen nada planeado a corto o mediazo plazo.

Frank Castle

El dilema de Heroes for Hire: Luke Cage, Iron Fist

Podría decirse que tanto Luke Cage como Iron Fist son los personajes que menos entusiasmo generan ante un posible regreson. Sus series están debajo que el resto en la evaluación de la crítica y esas comparaciones siempre afectaron a los programas.

Pero, curiosamente con el héroe de Harlem y Puño de Hierro pasa una cosa en particular: comparten sus inicios con Heroes for Hire, una de las historias más interesantes de los cómics de Marvel y que involucraron a varios personajes.

¿Y si regresan como protagonistas de una serie? Marvel tiene los derechos de los personajes, pero solo Mike Colter, el intérprete de Luke Cage, ha demostrado un poco de interés en volver al papel.

“Si algo sucede, me encantaría tener una conversación con ellos (Marvel). Pero por ahora, no estoy conteniendo la respiración, estoy feliz de cualquier manera, fue una buena carrera”, declaró Colter.

Iron Fist y Luke Cage

La realidad es que las series de Marvel-Netflix ya están disponibles en Disney Plus para algunos países, lo que no está claro es si las historias de cada uno de estos personajes tendrá continuidad, ya sea en nuevas temporadas para sus respectivas ficciones o si darán un giro dentro de otra producción.