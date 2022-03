Jennifer López conmemoró los 25 años de su papel en Selena

Selena, la película biográfica de la cantante de música texana, cumplió el lunes 25 años y su protagonista no quiso que la fecha pasara desapercibida.

Jennifer López, quien interpretó a Selena Quintanilla en el film de 1997, conmemoró con entusiasmo el aniversario del papel que la ayudó a llegar a la fama con una emotiva publicación en Instagram.

“Qué día tan especial”, escribió JLo, de 52 años, en Instagram. “Hoy celebramos y honramos el legado y la música de Selena”.

Emotivo recuerdo

“Esta película significa mucho para mí... Selena y su familia significan mucho para mí y tuve mucha suerte de que me eligieran para interpretarla”, continuó la actriz y cantante. “Nunca olvidaré esta época de mi vida y es un honor como artista haber sido parte de la magia que es esta película”.

Parte del homenaje estuvo en recordar con una galería de fotos y videos algunos momentos de su interpretación, cuando apenas tenía 28 años, y de Selena, quien falleció trágicamente en 1995.

Uno de los videos que compartió fue el de su presencia, en 1997, en el Show de Oprah Winfrey, con la familia de Quintanilla presente.

Winfrey le preguntó a JLo si era difícil interpretar a la cantante mientras su familia estaba en el set de grabación.

Tarea difícil

Jennifer Lopez como Selena Quintenilla Instagram

“Sí, fue difícil, pero supe que tenía un trabajo difícil por delante desde el momento en que obtuve el papel”, dijo López en esa entrevista. “Fue sin parar. Estaba trabajando en otra película en ese momento y en mi tráiler era como, con música todo el día, con videos todo el día, solo para absorber realmente quién era ella”.

López catalogó a Selena como “una persona muy feliz y viva” y eso fue lo que intentó mostrar en su papel hace un cuarto de siglo.

“Simplemente absorbí todo lo que pude de ella, traté de entender qué la emocionaba, la hacía feliz, la entristecía”, comentó. “Las cosas que eran importantes en su vida, familia, trabajo... no me malinterpreten, fue estresante, pero tenerlos allí y que se preocuparan por el proyecto fue algo hermoso para mí y me siento enriquecida por haber estado involucrada”.