Cangrejo Negro, en Netflix: ¿De qué trata la película de la que todos hablan?

Cangrejo Negro (Black Crab) es una de las novedades de Netflix desde el fin de semana, un thriller de acción sueco dirigido por Adam Berg y protagonizado por Noomi Rapace (Lamb, The Trip).

Póster de Cangrejo Negro (2022)

Se basa en la novela homónima de Jerker Virdborg y, tan solo con mostrar una Europa en guerra, ya genera cualquier tipo de sentimiento alrededor de la actualidad que vive el mundo.

A partir de ahora habrá algunos spoilers sobre Cangrejo Negro: esto es una advertencia.

La temática de Cangrejo Negro

Caroline Edh (interpretada por Rapace) es una antigua patinadora que, debido a la guerra, se une al ejército para una misión suicida.

Junto a un grupo de compañeros, Edh arriesga su vida para trasladar un paquete misterioso que pondría fin al conflicto. No obstante, al llegar a territorio enemigo los peligros los acecharán.

Pero más allá de la misión para salvar su causa, Edh tiene otro motivo más especial, muy personal, que tendremos que ir conociendo al ver la película.

Cangrejo Negro está en Netflix desde el 18 de marzo

Además de Rapace (que también estuvo en Sherlock Holmes, Prometheus y The Girl With the Dragon Tatoo) trabajan otros talentosos actores como Jakob Oftebro, Aliette Opheim, David Dencik, Dar Salim y Ardalan Esmaili.

La película es producida por Malin Idevall y Mattias Montero, y cuenta con la dirección de fotografía de Jonas Alarik y el guion de Pelle Radström, Adam Berg y Jerker Virdborg, autor, como hemos dicho, del libro original.

Críticas sobre Cangrejo Negro, de Netflix

Cangrejo Negro ha tenido críticas disímiles desde su lanzamiento en Netflix, el pasado viernes. Para el Tomatómetro de Rotten Tomatoes tiene un 50%, mientras que en la calificación de la audiencia llega apenas al 37%.

Una de las críticas que aparece en Rotten Tomatoes señala: “Aunque su concepto central está bien ejecutado, el tono adusto de Cangrejo Negro, la escritura superficial y los ritmos derivados de la trama crean una experiencia cinematográfica que te deja tan frío como el hielo en el que sus personajes se ven obligados a patinar”.

Noomi Rapace protagoniza Cangrejo Negro

Otra persona señala: “No hay sorpresas reservadas, solo un thriller de una sola nota que nunca flaquea en su compromiso con una distopía lúgubre pero extremadamente vaga. Es una experiencia útil, pero olvidable”.

Ignacio Herruzo Martínez, de Diez Minutos, la defiende como “una de las mejores películas de acción de 2022 de Netflix”.

“Los aficionados al cine se quedarán boquiabiertos ante cada plano de los actores patinando sobre hielo con rifles de asalto”, señala Herruzo Martínez. “Son estas escenas las que hacen que uno desee que Cangrejo Negro se estrenara en los cines para poder verlas en la gran pantalla”.

El tráiler de la película

A continuación, el tráiler de Cangrejo Negro (2022), película de Adam Berg.