Bella Hadid y famosas que se arrepienten de sus cirugías y evidencian la presión de la sociedad

Las mujeres siempre han sufrido una presión social por ser “perfectas”, con un cuerpo estilizado, nariz perfilada, labios carnosos, entre otras exigencias físicas, que no solo afecta a cualquier mujer, también a las famosas.

Y es que ellas están sometidas a una presión de mayor intensidad, pues están en el medio del espectáculo, son figuras públicas, y reciben críticas constantemente en sus redes.

Estas celebridades sintieron tanta presión, que se sometieron a algunas cirugías que no querían, y de las que ahora se arrepienten.

Afortunadamente, se han abierto y han contado su experiencia, inspirando a las mujeres, y enseñando que jamás debemos cambiar algo de nuestro cuerpo cuando no queremos.

Famosas que se arrepienten de someterse a cirugías plásticas

Bella Hadid

Durante una reciente entrevista para la revista Vogue, Bella Hadid confesó que se arrepiente de haberse operado la nariz cuando tenía apenas 14 años, debido a la presión que sentía, pues en realidad ella se sentía bien con esta zona de su cuerpo.

“Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría convertido en eso. La gente piensa que me jodí por completo mi cara debido a una foto mía cuando era adolescente y me veía hinchada. Estoy bastante convencida de que no estás igual ahora que a los 13 años, ¿verdad?”, dijo la joven.

Courteney Cox

Courteney Cox se dio a conocer por su papel de Mónica en Friends, y siempre se caracterizó por su belleza.

Sin embargo, a pesar de ser hermosa, por presión recurrió al bótox, y ahora se arrepiente pues incluso llegó a no poder mover bien la cara.

“Ser una mujer en esta industria no es la cosa más fácil del mundo, pero creo que he aprendido una lección. Tengo un nuevo lema: simplemente, dejar que las cosas sean como sean. Hay algunas partes de envejecer que son fantásticas, como ver a mi hija atravesar el juego de la vida”, dijo la actriz en una entrevista, donde destacó que se había retirado todos los rellenos en su rostro.

Victoria Beckham

Victoria Beckham se colocó implantes mamarios muy joven, a los 18, pero años más tarde, se arrepintió y decidió retirarlos, pues lucían desproporcionados y no se sentía bien con ellos.

“Todos esos años lo negué, y fue un síntoma de inseguridad. Sé feliz con lo que tienes”, destacó en una entrevista para Allure.

Linda Evangelista

La supermodelo de los 80 y 90, Linda Evangelista se sometió a un tratamiento estético que la dejó desfigurada.

La hermosa mujer se practicó un tratamiento de lipoescultura, llamado CoolSculpting, que reduce la grasa aplicando frío, pero no obtuvo los resultados deseados, dejándola en una profunda depresión que incluso la hizo desaparecer de las pasarelas y redes.

“Aumentó, no disminuyó, mis células de grasa y me deformó de forma permanente, incluso después de pasar por dos cirugías correctoras muy dolorosas sin éxito. Me han dejado, como ‘irreconocible’”, dijo en una entrevista a People.