“A los Gasca se les escapó un payaso”, la reacción de Lina Tejeiro a Yina Calderón

Laas peleas entre influenciadores siempre ha dado de qué hablar, pero esta vez Lina le respondió al comentario que Yina le había hecho hace unos días “Dedíquese a lo suyo”, le dijo a Lina Tejeiro por defender a La Jesuu por el nuevo procedimiento estético que se realizó donde muchos internautas y la misma Yina mencionaron que “No se veía bien”.

Pero Lina no se quedó callada ante las palabras de Calderón y le respondió con su humor característico en redes sociales “Creo que a los Gasca se les escapó un payaso del circo...El chiste se cuenta solo”, comentó entre risas.

Tejeiro continuó riendo y lanzó una afirmación y advirtió que no espera darle más trascendencia a la situación en cuestión.

“No les puedo contar el chiste del que me estoy riendo porque no soy buena para contar chistes y el chiste ya pasó. Dejémoslo así, no le demos importancia. Lo importante es que el que lo entendió, lo entendió”, finalizó.