¿Qué dijo? Policía Nacional le reclamó a Epa Colombia por una publicación

Sabemos que Daneidy Barrera es una de las famosas más atrevidas a la hora de subir contenido en redes sociales y ahora ha compartido una historia con la misma institución de policía colombiana, pues al parecer dos personas, una mujer y un hombre pertenecientes a ella, le pidieron una foto mientras ella se encontraba en la calle.

Más allá de eso no pasó, sin embargo, el problema estuvo cuando Epa compartió en sus redes sociales dicha foto con el caption “Pensé que estaban trabajando. A coger ladrones, mi papá”, lo que para muchos fue un poco gracioso, pero para dichos policías no mucho, pues de hecho le comentaron y le escribieron de forma privada que no estaban de acuerdo con su afirmación.

Epa Colombia

“Uy ‘Epa’, cómo nos va a poner eso en ese estado. Nosotros estamos trabajando” le comentó Natalia, la mujer que estaba posando al lado de ella a lo que simplemente dijo que se trataba de una broma, tratando de dejar claro que sabía que estaban cumpliendo con su trabajo “Jajaja es molestando en redes, amor. No te lo tomes a pecho” afirmó Epa, y del asunto nos enteramos debido a que ella misma publicó en sus historias.