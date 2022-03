‘Ice Age’, la película favorita de los niños cumple 20 años de su estreno

La espectacular ‘Ice Age’ fue nominada a ‘Mejor Película Animada’ en el Oscars y se clasificó como la octava más taquillera de 2002 recaudando unos 383 millones en la taquilla mundial.

Este exitoso largometraje de animación del año 2002 creado por Blue Sky Studios y lanzada por 20th Century Fox comienza en la era de hielo, mostrando a Scrat, una pequeña ardilla de dientes de sable, ladrona de nueces y bellotas que busca un lugar para guardar su bellota para el invierno.

Al encontrarlo, este intenta resguardarla en el suelo, pero termina formando una grieta que desencadenará una catástrofe que por poco termina con su vida. Al salir de allí, Scrat se alegra de que se encuentre de vuelta con su bellota, pero luego termina siendo aplastado por un mamut lanudo.

Manfred, otro mamut lanudo que vive aislado en su soledad luego de la pérdida de su esposa y de su hijo, va en otra dirección, malhumorado, por no hacer lo que hacen todos. Poco después conoce a Sid, un perezoso torpe, charlatán y bromista, que huye de dos rinocerontes prehistóricos, un embolotherium llamado Carl y un megacerops llamado Frank que lo quieren matar tras haber arruinado su almuerzo.

Pese a que obtuvo una decena de nominaciones a diferentes premios fue en los BMI Film & TV Awards del 2002 en el que ganó como “Mejor Banda Sonora” y en los Kansas City Film Critics Circle Awards también del 2002 en el que se llevó el reconocimiento a “Mejor Película Animada”.

Luego a medida que avanzaban los años llegaron cuatro secuelas llamadas ‘Ice Age: The Meltdown’ en el 2006, ‘Ice Age: Dawn of the Dinosaurs’ en 2009, ‘Ice Age: Continental Drift’ en el 2012, y la última ‘Ice Age: Collision Course’ en el 2016. Así como seis spin-off con series televisivas.