Ruby Stokes es una de las jóvenes promesas que forma parte del elenco de ‘Bridgerton’. Ella forma parte de la numerosa familia que cada vez más le esta robando el corazón a la audiencia a través de sus historias cada vez más impactantes e inolvidables.

Y es que pese a que hasta ahora esta jovencita no ha tenido una participación protagónica dentro de la adaptación para Netflix de las novelas de la escritora Julia Quinn, ella se ha sabido ganar el cariño, respeto y admiración del público que ha quedado cautivado con su carrera que inició desde muy pequeña. Una muestra de ello es que sigue imparable y ahora sorprende gratamente con el estreno de una nueva producción dentro del catálogo de entretenimiento de esta plataforma streaming.

Con ello consolida aún más su imagen y se proyecta como una de las actrices que forman parte de las nuevas generaciones y que están dispuestas a seguir mostrando su versatilidad a través de una gran cantidad de roles. Por eso, no es de extrañar que se haya vuelto viral su nuevo proyecto que ha generado tantas expectativas.

Actriz de ‘Bridgerton’ se hace viral tras estreno de una nueva serie para Netflix

El proyecto con el que Ruby Stokes, quien pertenece al elenco joven de ‘Bridgerton’ , se ha vuelto aún más famosa lleva por nombre ‘Lockwood & Co’, ésta se basa en una trama de misterio y con toques paranormales que la hacen cada vez más interesante sobre todo para los amantes de este género. Y es que aquí gran parte del elenco estará tras la investigación de un crimen en el que unas extrañas criaturas viajan por todas partes con la finalidad de darle un rumbo diferente a esta historia que apenas está por mostrar su esencia y todos sus peligros.

Aquí Ruby tiene una muy destacada participación con la que se espera que consolide aún más su trayectoria en la que ha formado parte de importantes producciones como: A banquet, Starz, Los demonios de Da Vinci, No Going Out, ¿Dónde está Ana Frank?, entre otros. Pero, sin duda, su fama e imagen se consolidó aún más luego de que formara parte de la exitosa serie de Netflix en la que poco a poco irá demostrando su potencial y su trama, pues cada uno de los hermanos Bridgerton tiene algo que contar. Y eso es lo que esperan los fans de cada personaje, que su pasado, presente o futuro sea develado a través de cada temporada.

Sin embargo, mientras ese momento llega Ruby está disfrutando de este nuevo proyecto que le permite estar más que vigente en la industria y con el que podrá mostrar su versatilidad. Además, ella no está sola, pues en ‘Lockwood & Co’ ella está acompañada de Jack Bandeira, Ben Crompton , Hayley Konadu Rhianna Dorris y Paddy Holland, importantes estrellas que también se han sabido ganar un puesto en la tan competitiva industria de entretenimiento. Así que si quieres conocerla más de cerca no dudes en ver esta nueva historia que ella tiene que contar.