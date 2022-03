Rebel Wilson confiesa que recibe más oportunidades en el cine por su delgadez

Rebel Wilson se propuso hacer del 2020 el año para su salud y desde entonces ha perdido más de 35 kilos, lo que ha hecho que su transformación física sea impactante, otorgándole bienestar y confianza en sí misma.

Sin embargo, la australiana reveló que también le ha permitido disponer de más oportunidades en el cine pues desde siempre fue encasillada como la “chica gorda y divertida” y se dedicó exclusivamente a la comedia.

Esto, más que por amor por el género, vino por los estándares de belleza de una industria en la que se castiga duramente por el físico y que le frenó la posilibidad de dedicarse al drama.

“Cuando comencé como actriz, realmente quería ser la próxima Judi Dench y hacer cosas realmente serias”, confesó en una reciente entrevista con Hollywood Reporter.

No obstante, ante la falta de opciones, empezó a hacer papeles humorísticos que cautivaron a la audiencia y la lanzaron a la fama internacional, como Pitch Perfect y también Isn’t Romantic.

Rebel Wilson recibe más propuestas por su delgadez

En la misma charla, la artista de 40 años confirmó que ahora la toman más en serio por su aspecto físico, algo que le coloca presión a las mujeres del espectáculo porque deben lucir de determinada manera para ser consideradas.

“Descubrí eso con el drama británico The Almond and the Seahorse, no estoy segura de que me hubieran elegido cuando era una niña más grande porque te estereotipan un poco más”, aseveró Rebel Wilson.

“Ahora estoy volviendo un poco a eso (al drama), lo cual es genial, pero sigo haciendo comedias que amo. Pero sí, definitivamente ha diversificado mis opciones”, reveló.

The Almond and the Seahorse es una próxima película dramática independiente británica dirigida por Celyn Jones y Tom Stern. Es el primer papel cinematográfico de Wilson que no es de comedia.