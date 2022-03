Nueva música: Algunos de los estrenos musicales de esta semana

La industria de la música siempre se está moviendo. Nuevos sonidos salen a la luz diariamente y a veces es muy complicado conocer cuáles son los artistas o las nuevas canciones que están llegando a las diferentes plataformas digitales.

Por esta razón en PUBLIMETRO Colombia le dejamos una lista con algunos de los más importantes, e incluso, algunos que posiblemente no conocía pero definitivamente querrá escuchar.

Antes de empezar, le advertimos que hay para todos los gustos.

Ha-Ash -“Lo Que un Hombre Debería Saber”

“Es una canción ligera y divertida en donde le estamos recordando a todos los hombres lo que una mujer necesita”, cuentan las hermanas.

“Hicimos un estudio de grabación en la casa, en donde hicimos un disco más country, con toques góspel, más parecido a nuestros inicios, a nuestras raíces. Fue la primera vez que no pusimos atención en tener un género en especial. Incluso podemos comentar que hay hasta mariachi, incluso las risas de Matilda la hija de Hanna”, y agregaron “Es muy padre seguir contando nuestra vida a través de las canciones y de seguirnos desahogando a través de las canciones y poderlos compartirlo con nuestros fans y sentirnos acompañadas”, agregan.

Rosalía - Motomami (álbum)

“En estos últimos tres años he querido concentrar mi energía en darle a este álbum una sensación de riesgo y emoción... todo en este disco se hizo desde cero... Tanto conceptualmente como líricamente es el álbum más personal que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado una persona que cuenta historias y MOTOMAMI es la historia más personal que he contado. En mi cabeza el sentido de MOTOMAMI es como un autorretrato, una figura femenina construyéndose a sí misma... [y] hay una dualidad. El disco está estructurado de forma binaria, es decir dos tipos de energía contrastantes… MOTO significa ‘fuerte’ y se relaciona con ‘agresión’; mientras que MAMI se refiere a la “fragilidad… También hay sentido del humor e ironía”, asegura Rosalía.

Laura Azul - Respirar

Es un tema de empoderamiento cargado de rock noventero y lleno de sutilezas que cuenta la historia caótica de un ser que vive una serie de rupturas y cambios en su vida.

“Mis canciones son historias cotidianas, contextos y situaciones que puede estar viviendo cualquier persona, pero también tiene algo de enfoque femenino, de superar barreras, de sobreponerse y de continuar la vida con la frente en alto”, comenta Laura Azul

Felipe Peláez - Solo

El cantautor colombo-venezolano, FELIPE PELÁEZ, inauguró el año 2022 con una serie de lanzamientos cargados de sonidos diferentes y letras ideales para dedicar, en esta oportunidad presenta “SOLO” un tema que le canta a todos esos amores que ya no están.

“SOLO”, es una canción del género Merengue, el sonido resalta la versatilidad vocal de FELIPE PELÁEZ quien logra dejar su huella en cada una de sus interpretaciones, la letra refleja la sensación de soledad y tristeza luego de perder a su pareja.

Alkilados - Cómo voy a olvidarte

“Esta canción es un lujo, una de esas cosas que uno hace por puro gusto, por puro amor a la canción misma. Además, rendir tributo a un artista ecuatoriano es una linda forma de mostrar nuestro cariño por este país que siempre nos ha dado tanta felicidad”. Comenta Juanito.

‘CÓMO VOY A OLVIDARTE’ es una canción muy popular que ha marcado a los artistas por su ritmo, letra y el sentimentalismo que genera. Este sencillo fue reversionado con la ayuda de Manuel García en mezcla y Camilo Silva en mastering, creando un tema lleno de sabor y relajación. Además, nuevamente con el talento de Ronny Watts y Juanito en la producción.

Weezer - A little bit of love

Valentina - Moschino

“MOSCHINO” es una canción de reggaetón seductora; basada en una historia de amor que no se materializa, un tema de empoderamiento, sobre una mujer que no tiene miedo a decir lo que desea, con lo que muchas se pueden sentir identificadas hoy en día.

Maxiolly ft. Totoy el frío - La Baby del año

A BABY DEL AÑO” refleja una evolución en el sonido de Maxiolly, esta canción es un perreo de la nueva ola que fusiona a la perfección el Flow de los dos artistas con el beat rumbero y poderoso inyectado por los Golden Minds (Darklion y Aeme) en la producción, este nuevo hit fue co- escrito por Maxiolly y Totoy el frio junto a Keityn.

Residente - This is not America

“This is Not America” visualmente desborda sabiduría, coraje, y valentía ante un sistema construido sobre el colonialismo, la esclavitud y la explotación. La visión de Residente para el lanzamiento de este video es compartir el mensaje de que todas las culturas y países bajo el continente americano son uno; no separarse y que es hora de crear una evolución para la unidad, y adaptarse al cambio social.

Muse - Compliance

‘Compliance’ habla acerca de la sumisión ante reglas autoritarias y la reafirmación de mentiras que aceptamos como un grupo. Pantillas, gobiernos, demagogos, redes sociales y sus algoritmos, y la religió seduciéndonos durante la inestabilidad y vulnerabilidad, creando reglas arbitrarias e ideas distorsionadas para que cumplamos. Nos venten mitos confortables, diciéndonos que solo ellos entienden la realidad mientras que reducen nuestra libertad, autonomía y pensamiento independiente. No solo estamos siendo coercionados, somos pastoreados, asustados y acorralados para producir ‘2 minutos diarios de odio’ contra el grupo que ellos elijan, haciéndonos ignorar nuestras propias ideas junto a nuestra razón y nuestra compasión. Solo necesitan nuestro Cumplimiento (Compliance)”, Matt Bellamy