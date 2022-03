Daniel Radcliffe no está interesado en interpretar a Harry Potter en una nueva película

La reunión del elenco de Harry Potter parece lo único que desea realizar Daniel Radcliffe con respecto al personaje que lo lanzó a la fama.

El actor no está interesado en volver a interpretar el personaje que lo lanzó a la fama en una posible adaptación cinematográfica de Harry Potter y el Niño Maldito.

El actor, en una entrevista con The New York Times, aseguró que esa película “no es algo que realmente me interese hacer en este momento”.

Felicidad cinematográfica

Foto: Getty

Chris Columbus, quien dirigió las dos primeras películas de Harry Potter y produjo la tercera, señaló el año pasado que le gustaría volver a dirigir una versión cinematográfica de J.K. Rowling, con el deseo de que Radcliffe, y las otras estrellas, Emma Watson y Rupert Grint, repitan sus papeles.

Sobre la posibilidad de dirigirlos de nuevo en Harry Potter y el Niño Maldito, Columbus lo catalogó como una “felicidad cinematográfica”.

“Si eres un nerd del cine o un cinéfilo, es como lo que hizo J.J. Abrams con Star Wars”, dijo Columbus a The Hollywood Reporter. “No hay duda de que si eres fanático de Star Wars, te conmovió verlos en la pantalla, ver a Harrison Ford como Han Solo nuevamente”.

Nunca digas nunca

El elenco de unió para conmemorar los 20 años de la primera película de Harry Potter. Foto: HBO Max.

En noviembre pasado se conmemoró el vigésimo aniversario de la primera película, que sirvió para una reunión especial de HBO Max, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

“Esta no es la respuesta que nadie va a querer, pero creo que pude regresar y disfrutarla porque ya no es parte de mi vida cotidiana”, dijo Radcliffe sobre ese reencuentro “Estoy llegando a un punto en el que siento que salí bien de Potter y estoy muy feliz donde estoy ahora, y volver sería un cambio tan grande en mi vida”.

“Nunca voy a decir que nunca voy volver, pero los muchachos de Star Wars tuvieron como 30, 40 años antes de regresar”, agregó el actor. “Para mí, solo han pasado 10. No es algo que realmente me interese hacer en este momento”.