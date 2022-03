Dani Duke ha confesado cómo su video íntimo le afectó la vida

Las redes sociales estuvieron inundadas del video y la polémica del video íntimo de la pareja, lo que por supuesto afectó la vida tanto social como íntima de la pareja, por eso mismo a través de las redes sociales confesó que realmente esos días fueron bastante duros, pues para nadie es fácil estar en la boca de todo el mundo.

Lo cierto es que la situación fue bastante complicada para todos, por eso mismo los seguidores decidieron preguntarle a la influencer que tanto le afectó todo lo que pasó en redes sociales sobre el video que circuló, así que ella decidió confesar “me afectó, me afectó a mi y a mi familia, muchísimas cosas que ustedes no se dieron cuenta y que obviamente no tenían porque no lo comparto. Trato de hacerme la fuerte. La verdad ya estoy bien, pero si afectó mucho como a mi y a mi entorno” confesó la influcencer.

Por supuesto muchos de los seguidores le mandaron mucho apoyo, dejándole saber que a muchas personas le pueden pasar.