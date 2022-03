Adam Levine arriba a sus 43 años más sexy que nunca

Este 18 de marzo el cantante de Maroon 5 arriba a sus 43 años y su sexapeel está más reluciente que nunca. Incluso hasta con tatuajes falsos Adam Levine deja mucho a la imaginación; recordemos que en 2021 se vio al rockero con una sola rosa negra tatuada en su sien izquierda. En su momento Levine se refirió al tatuaje y reveló que era falso mientras mostraba su rostro sin tinta.

“Este mensaje es para mi madre: no tengo un tatuaje en la cara”, comenzó Levine. “Aquellos que me conocen saben que soy demasiado vanidosa. Soy demasiado vanidoso para hacerme un tatuaje en la cara… Me tatuaré el resto de esto, pero no. La cara tiene que permanecer igual”, agregó el cantante frente a la reacción eufórica.

Levine agregó múltiples tatuajes nuevos a su colección en constante crecimiento en 2020. Debutó con una mariposa en su cuello en octubre, y en agosto, el cantante de “Love Somebody” pasó 13 horas en el transcurso de dos días para que el tatuador Bill Canales le tatuara un intrincado diseño de inspiración japonesa en su pierna derecha.

Los tatuajes exaltan la sexy figura de Adam Levine

La pasión del músico por los tatuajes es profunda. Tiene más de dos mangas completas en los brazos y más de una docena de otros diseños entintados en todo el cuerpo. “Los tatuajes terminan siendo este extraño mapa de ruta o narrativa a lo largo de los años”, le dijo a la revista People en 2013 para su portada de Sexiest Man Alive. “Siempre me recuerdan este viaje largo, extraño e increíble que ha sido la vida”, aseguró el músico.

Nombrado el hombre vivo más sexy, en 2013 también apareció en Jimmy Kimmel Live para dar un discurso de aceptación que se burló de la existencia del título y honró a los hombres vivos más sexys que él. “Mucha gente trivializa esto… Dicen que es superficial, piensan que es solo un truco mediático tonto que se usa para vender revistas… y eso es totalmente cierto. Lo es, pero estoy completamente de acuerdo con eso”.