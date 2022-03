Todo lo que debes saber sobre Karolina Biewleska la ganadora del Miss Mundo 2021

Tras una gala que estuvo rodeada de cierta controversia finalmente se conoció a la mujer portadora de la corona de Miss Mundo y no es otra que Karolina Biewleska, la representante de Polonia.

La nueva Miss Mundo actualmente está estudiando para obtener una maestría en Administración y le gustaría continuar sus estudios con un doctorado. También trabaja como modelo. Le gusta nadar, bucear, jugar tenis y bádminton. Un día espera convertirse en oradora motivacional.

Karolina también es muy apasionada por el trabajo voluntario en el que está involucrada. El proyecto ‘Beauty with a Purpose’ de Karolina “Zupa Na Pietrynie” proporciona ayuda constante a personas sin hogar en crisis, así como concienciar sobre este problema y luchar contra la exclusión social.

Todos los domingos brindan comidas calientes, paquetes de alimentos, bebidas, ropa, máscaras, asesoramiento legal y apoyo médico profesional para casi 300 personas necesitadas.

Muchas de estas personas no tenían acceso para registrarse para recibir una vacuna contra el COVID-19, pero el proyecto pudo obtener el permiso del gobierno para que más de 400 personas recibieran sus vacunas. El proyecto también construyó el primer baño social para personas en crisis de personas sin hogar en Lodz, una de las ciudades de su natal Polonia.

“Cuando escuché mi nombre me quedé en shock, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada de llevar la corona de Miss Mundo y no veo la hora de ponerme a trabajar. Recordaré este increíble capítulo en Puerto Rico por el resto de mi vida”.

Es de recordar que 40 semifinalistas regresaron a Puerto Rico luego de que la ceremonia de diciembre en la isla tuviera que posponerse debido a un brote de COVID-19. La primera finalista fue para Estados Unidos, Shree Saini, la segunda finalista fue Costa de Marfil, Olivia Yace. El muy esperado espectáculo final de Miss Mundo se transmitió a nivel mundial a más de 100 países.