Así fue la prueba de comida en El Desafío The Box

A pesar de que tanto el equipo Omega como Gamma no han tenido la oportunidad de quedarse con las comodidades como los equipos Alpha y Beta, lo han dado todo en las pruebas pero no dicho esfuerzo no ha dado el resultado que esperaban.

Lo cierto es que esta nueva prueba estuvo bastante reñida entre todos y hasta divertida, pues por lo menos el mismo equipo Beta la estaba pasando bien, sin embargo, al final quedaron Beta y Alpha con nueve puntos, y quien llegara primero a 10 se llevaba la comida, pues la prueba se trataba de el último equipo que quedara de pie con una especie de tuvo de madera, cada equipo entraba con dos integrantes de cada equipo y aparte de tratar de mantener su tubo de pie, tenían que tumbar el de los demás.

A pesar de todo esfuerzo que hicieron los equipos, la realidad es que Beta fue quien ganó la competencia y se llevaron a la comida a la casa lo que por supuesto fue un motivo de celebración así que el equipo literalmente llegó a meterse a la piscina literalmente desnudos.

Por otro lado, los demás equipos quedaron demasiado tristes, sobre todo Gamma, quien hace bastante tiempo no tiene una buena racha.