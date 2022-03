Nicolas Cage quiere ser antagonista en secuela de The Batman

The Batman sigue siendo bien recibido en Hollywood. La cinta de Matt Reeves ha recibido tantos elogios de parte de las críticas y otros profesionales del mundo del cine que ahora presenta una gran apuesta para muchos actores del ámbito.

Uno de ellos es un actor que no es para nada ajeno al género de superhéroes, Nicolas Cage, quien reveló que le gustaría unirse a Robert Pattinson en una posible secuela de The Batman como uno de los villanos menos conocidos del superhéroe.

Quiere ser un villano

“Aquí hay algo, he estado pensando en esto, porque tenemos este nuevo Batman, Robert Pattinson, que aún no he visto, pero creo que sería fantástico traer al villano que interpretó Vincent Price en el show de los años 60, Egghead. Creo que podría hacerlo absolutamente aterrador. Y tengo un concepto para Egghead. Así que háganle saber a Warner Bros. que estoy dispuesto para ese papel”, dijo el actor vpia IGN.

El villano al que Cage hace referencia, Egghead, es un personaje que apareció por primera vez en el fenómeno pop que fue la serie de los 60 del Caballero de la Noche, protagonizada por Adam West.

Hace unos años, Nicolas Cage tuvo un acercamiento con DC Comics en el proyecto Superman Lives, que iba a ser dirigido por Tim Burton, pero esta película se canceló.

El actor, que se interpretará a sí mismo en la venidera película de acción y comedia, The Unbearable Weight of Massive Talent, trabajó con Marvel en el pasado, interpretando a Ghost Rider en dos filmes.