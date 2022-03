“Marginada”, Epa Colombia sigue arremetiendo contra su ex contadora

Hace algunas horas la ex contadora de la empresaria publicó en sus redes sociales el mensaje “Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo. Hola, soy Yenny Saldarriaga y pronto Colombia conocerá mi verdad”, dando a entender que revelará detalles de la empresa de keratinas.

Luego de este anuncio Daneidy salió a defender su nombre y su empresa dejando claro que todo lo ha hecho según lo establecido por la ley. Además, acusó a Saldarriaga y a la empresa donde trabaja de haberle robado 2.000 millones de pesos. Pero el ataque no quedó ahí, ya que hace algunas horas publicó en us historias de Instagram un video que luego eliminó.

“Necesito que me defiendas, amiga, de esas malditas marginadas, malditas mentirosas, quiero ver cómo tiene un penthouse, quiero verlas ladrando. Me dijste que nunca saldría adelante y hoy me ves triunfando, maldita, quieres quedarte con mis bienes, te odio porque estás fracasada, no te quiero en mi vida”, Fue lo que mencionó, refiriéndose a Yenny y sus intenciones de afectar su nombre y el de su empresa.