Two Feet y Claptone llegan al Festival Estéreo Picnic

Infortunadamente por imprevistos con el Covid-19 que están fuera del control de las partes involucradas, King Gizzard & The Lizzard Wizard ya no podrán actuar en el Festival Estéreo Picnic 2022.

Los australianos son la primera banda confirmada para el FEP2023. Su rock estrambótico cumplirá su cita con Un Mundo Distinto el año que entrante.

Tristemente, Nicki Nicole tampoco podrá ser parte de la undécima edición del Festival por motivos de fuerza mayor. Pero las puertas de Un Mundo Distinto se abren para dos nuevos artistas: Two Feet y Claptone.

Two Feet nació como Zachary William Dess en 1993 en Nueva York. Su sencillo “Go Fuck Yourself” fue un hit viral que lo llevó a firmar con Republic Records. Pink (2020) y Max Maco is Dead Right? (2021) son los dos discos que el artista de electrónica alternativa ha lanzado en su efervescente carrera. Su último lanzamiento fue el sencillo “Day by Day” junto al Dj canadiense Frank Walker.

Por su lado, Claptone vuelve a Un Mundo Distinto con un nuevo disco para pinchar en la fiesta abrumadora del FEP y titulado Closer. El Dj alemán, uno de los favoritos del público colombiano, que la rompió con The Masquerade en 2016 traerá nuevo material house para encender la fiesta electrónica en el cierre del viernes 25 de marzo.

Próximamente se anunciarán los horarios actualizados.