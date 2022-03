Barack Obama será el presentador de una docuserie para Netflix

Barack Obama presentará Our Great Nationals Parks de Netflix.

Durante casi una década fue considerado como el hombre más poderoso del mundo y ahora prestará su voz y su imagen para enaltecer la naturaleza de algunos de los parques nacionales más famosos del mundo.

Barack Obama, presidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017, será el presentador y narrador de una serie documental de Netflix llamada Our Great National Parks.

Estreno el 13 de abril

El documental, que se estrenará el próximo 13 de abril, contará con cinco capítulos que recorre parques en la Monterey Bay, California; el Parque Nacional Tsavo, en Kenia; y el Parque Nacional Gunung Leuser, en las selvas tropicales de Indonesia.

“Un pez que puede caminar. Hipopótamos surfistas que quieren atrapar las olas. Especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra”, presenta Obama en el tráiler de Our Great National Parks. “Cuando la humanidad comenzó a proteger estos lugares salvajes, no nos dimos cuenta de lo importantes que llegarían a ser: son un refugio para especies en peligro de extinción y un semillero para la investigación científica”.

Producida por los Obama

Michelle y Barack Obama (Pete Souza/The White House)

La docuserie es producida por Higher Ground Productions, compañía de Barack y Michelle Obama, quienes habían firmado un costoso acuerdo multianual con Netflix en 2018 para crear “una combinación diversa de contenido, incluidas potenciales series con guión, series sin guión, docuseries, documentales y largometrajes”.

La casa productora de los Obama ya ha creado contenido para Netflix, como los programas infantiles Ada Twist, Scientist y Waffles + Mochi; el documental ganador del Oscar American Factory; la película Crip Camp: A Disability Revolution, ganadora del premio Peabody; y Becoming, basada en las memorias de Michelle Obama.

Los Obama y Higher Ground Productions también firmaron en 2019 un acuerdo de podcast con Spotify. Como parte de ese acuerdo, el ex presidente presentó el año pasado una serie de podcasts con la leyenda del rock Bruce Springsteen.