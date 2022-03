“Ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal”: Muriel habla sobre regreso con Cossio

Al parecer la vida de Yeferson ni la de Jenn Muriel deja de ser del interés de todos, pues a pesar de que ellos han tratado de evadir el tema y no darle mucha importancia a los comentarios de los usuarios en redes sociales, lo cierto es que todo el mundo sigue teniendo curiosidad por lo que está pasando, algunos yendo más allá escribiriendoles y criticándolos, pues creen que todo esto se trata de un show montado por ellos mismos.

Lo cierto es que luego de idas y venidas y hasta problemas legales en los que se han visto envueltos con la situación de Nicolas Arrieta. El caso es que varios usuarios no han dejado de atacar a la misma Jenn Muriel con la situación hasta el punto de que ella nuevamente ha tenido que salir hablando en redes sociales sobre lo que está pasando.

“Yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal, siento que he sido muy real transparente con ustedes, mi personalidad es muy tranquila, no me gustan los chismes ni andar en show hablando mal de otras personas. No se en que momento cuando uno decide ser creador de contenido firma algo en donde dicen que las personas tienen que opinar sobre su vida personal, si yo estoy o no estoy con el es algo que solo me incumbe a mi, eso no le tiene porque doler a absolutamente nadie más, porque veo que muchas personas están super ofendidas tildandome de mentirosa, de showsera y que estoy haciendo todo por marketing, pero no entiendo, marketing de qué, yo ni siquiera quise salir la vez pasada a hablar del tema, lo único que dije es que cada quien vive su vida como mejor le parezca y sigo opinando lo mismo” terminó por decir la influencer.

Ante esto Yeferson no ha declarado nada, como dijo desde un inicio que dejaría de hablar del tema.