Kourtney Kardashian revela que quiere ser madre de nuevo a sus 42 años

Kourtney Kardashian reveló que desea ser madre de nuevo a sus 42 años junto a Travis Barker. En el adelanto de su nuevo reality familiar The Kardashians la famosa visita un consultorio médico para hablar sobre sus planes de tener un hijo.

Kourtney Kardashian podría ser mamá por cuarta vez

Kourtney sorprendió al mundo al revelar que desea ser madre nuevamente. En el adelanto la pareja se ve tomando algunos pasos para comenzar a planear un embarazo.

En una escena se puede ver a Travis besando la mano de su prometida mientras ella está acostada en el consultorio, mientras que en otra escena la famosa dice: “Es muy fácil comentar sobre la vida de otras personas cuando no sabes por lo que están pasando”. Esto indica que la nueva serie mostrará su proceso para tener un hijo.

Esto ha provocado que algunos fans comiencen teorías sobre si la famosa ya está embarazada, pues la serie fue grabada hace tiempo.

Anteriormente Kourtney había compartido su proceso para congelar sus óvulos en Keeping up with the Kardashians, antes de tener una relación con Travis.

Kourtney comparte tres hijos con Scott Disick: Mason, Penelope y Reign, mientras que Travis tiene dos hijos con su ex Shanna Moakler: Landon y Alabama.

Desde hace tiempo que los fans de la familia especulan sobre un posible embarazo de Kourtney. En enero, sus fans comenzaron a recopilar pistas sobre un posible anuncio de un nuevo integrante de la familia, sin embargo hasta ahora no se ha confirmado que esto sea cierto.

Todo comenzó cuando Kourtney Kardashian publicó en sus historias de Instagram un video en el cual muestra un bolso en forma de aguacate y posteriormente publicó una foto de ella con las manos sobre su abdomen.

Esto desató una serie de teorías que indicaban que la famosa estaría embarazada. De acuerdo con un video de Chicks in the Office, a las 16 semanas de embarazo, un bebé tiene el tamaño de un aguacate, por lo tanto es posible que Kourtney esté mandando señales.

Además durante la Navidad la pareja desató rumores de un embarazo cuando Travis publicó una foto con una botella de bebé color rosa, la cual después se dijo que podía pertenecer a Kylie quien estaba embarazada en ese momento.

Sin embargo Kourtney calló los rumores de un posible embarazo en meses pasados cuando en diciembre contestó: ¿Vamos a hacer esto cada vez que publico una foto? Después de que al compartir una imagen de ella en traje de baño y sus fans pensaron que estaba embarazada.

Kourtney ha seguido mostrando su vida a lado de su prometido y sus hijos, mientras ambos esperan a festejar su boda, la cual se ha convertido en una de las más esperadas del año. De acuerdo con fuentes cercanas la pareja quiere que sea una celebración muy exclusiva por eso no se han compartido detalles al respecto.

Por ahora la pareja no ha dado fecha para esta celebración, pero sus fans continúan al pendiente de ellos y no pueden esperar a ver el vestido que usará Kourtney en su boda.