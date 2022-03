Isabella Santiago, de MasterChef, responde a quienes la critican por su voz

Sabemos que una de las concursantes que más resalta en MasterChef precisamente es Isabella Santiago, quien a parte de destacarse por su talento para la cocina, ha sobresalido por su personalidad fuerte. Tengamos en cuenta que, Santiago fue la primera venezolana transgénero en ganar un concurso de belleza internacional.

Puede leer: “¿Por qué no se ha casado con Piqué?”: Shakira responde

Isabella, es una mujer trans, esto ha hecho que su carrera sea exitosa. Sin embargo, al parecer algunos seguidores no se sienten cómodos con su voz, o simplemente la critican por ello. A través de sus redes sociales, en la dinámica con la caja de preguntas, un comentario en específico se refirió a la voz de la modelo y actriz. Según el comentarista, ya era hora de que Isabella se operara las cuerdas vocales, a lo que ella contestó que no tenía porque hacerlo ya que se sentía cómoda como estaba “esta pregunta me parece muy curiosa porque mi voz no entiendo porqué le tiene que molestar a las personas. No encuentro nada malo en mi voz, no tengo la necesidad de tener que operármela” afirmó contundente.

Por supuesto muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con su respuesta “Porque tienen envidia y complejos, cualquier mujer desearía tener tu belleza” “Hermosa” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lea también: Yina Calderón muestra su cintura sin filtros y recibe críticas en redes sociales

Por ahora la actriz y modelo ha estado bastante concentrada en el concurso y sabemos que poco o nada, estos comentarios le afectan.