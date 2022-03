Este fue el resultado de los “famosos” que se postularon para los cargos políticos este 2022

Sin duda estas elecciones para la Cámara y el Senado nos dieron bastante sorpresas, además de por supuesto los precandidatos que se irán a segunda vuelta por la presidencia del país.

Uno de los personajes que nos sorprendió fue Francia Márquez, quien estuvo por encima del mismo Fajardo, sin embargo, como era esperando, quien terminó liderando en su coalición fue Petro con más de cuatro millones de votos.

Llegando a estas personalidades famosas como Caterine Ibargüen, lo cierto es que a al deportista, en su primer acercamiento a la política, no le fue muy bien, pues Ibargüen iba como aspirante Senado por el partido de la U y luego de más del 90% del escrutinio de votos, la deportista logro poco más de 41 mil votos, los cuales fueron insuficientes contra los 147.731 votos de Juan Carlos Garcés, quien finalmente si logró entrar.

Desde muy temprano salí a ejercer el derecho al voto en mi natal Apartadó con la esperanza del cambio que necesita mi Colombia. 🙌🏿🗳🇨🇴 pic.twitter.com/NkSK88cqbM — Caterine Ibargüen (@tripleCIbarguen) March 13, 2022

Pero no todos los resultados de famosos fueron malos, pues de hecho, un YouTuber con más de un millón de suscriptores en su cuenta de YouTube, logró entrar al Senado con ayuda de Alianza Verde. El también cantante de música cristiana, fue de hecho el tercer candidato con más votos, logrando 188 mil. Además, Jonathan Ferney Pulido, como es su nombré, afirmó que su campaña fue llevada con las uñas, pues no tenía tanto presupuesto como quizá tienen muchos otros, así que sacó prestada una plata, imprimió muchos volantes y en medio de los trancones iba llevando a cabo su publicidad.

Por otro lado, el controvertido Miguel Polo Polo, quien se ha destacado en redes sociales por apoyar abiertamente al Uribismo y a Maria Fernanda Cabal, logró estar dentro de los elegidos, pues llegó al Senado buscando una de las curules asignadas para negritudes.

Ejerciendo mi derecho al voto 🇨🇴🗳



🚨PIDE EL TARJETÓN CÁMARA AFRO, busca el logo POLO POLO (sin número) y márcalo con una X sin salirte del recuadro🚨 pic.twitter.com/eYiEG5lYWW — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 13, 2022

Y finalizando con otro deportista, el ex arquero del Once Caldas, quien aspiraba a Cámara de Representantes de Caldas, Juan Carlos Henao, no logró ni siquiera acercarse un poco, pues recibió más de nueve mil votos que fueron insuficientes comparándolos con los de su contrincante con 33 mil votos.