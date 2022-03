FOTOS: Así luce ahora la niña que protagonizó “Entrenando a Papá” con La Roca

Con solo nueve años, Madison Pettis, protagonizó la película ‘Entrenando a papá' junto a Dwayne Johnson, “La Roca”. La película se estrenó en 2007, hace 15 años. La recordada y querida “Peyton” en este 2022 cumplirá ya 24 años.

Johnson interpretaba a un futbolista americano llamado Joe Kingman quien no sabía que tenía una hija, hasta que un día “Peyton” lo encontró y su vida de superestrella y deportista dio un giro de 360 grados. Al principio no lo creía y pensaba que la pequeña pronto se iría. Sin embargo, la crianza de su hija cambió su manera de pensar y su pequeña se volvió todo para él.

Madison también fue la estrella más joven de Disney Channel en el papel de la hija de Sophie the President en Cory in the House, su primera serie. En un episodio cruzado, fue estrella invitada en Hannah Montana, lo que finalmente llevó a los productores a ofrecerle un papel protagónico en su segunda serie, Life With Boys, para Teen Nickelodeon, que se emitió en 86 países de todo el mundo.

Pero, ¿qué ha sido de la vida de Peyton?

Madison Pettis no se ha alejado de la actuación y ha participado en producciones como en 2011 en Jake and the Never Land Pirates, en Do You Believe? y Phineas y Ferb en 2015, como actriz de voz. También estuvo en la saga de “Un Chihuahua en Beverly Hills” y en 2021en “He’s All That” de Netflix.

Madison ha trabajado con muchos nombres notables en el negocio, incluidos Will Smith en Seven Pounds, Mahershala Ali en The 4400 de EE. UU., Wendi McLendon-Covey en The Search for Santa Paws, Jane Krakowski en Muppets Christmas: Letters to Santa y Mira Sorvino en Tú crees.

Eso sí, sigue manteniendo esa frondosa y espectacular cabellera que la caracteriza y se ha convertido en una hermosa mujer, alta, esbelta y elegante que sigue desarrollando ese talento que ha tenido desde pequeña.

Cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Actualmente protagoniza su tercera serie, “Five Points”, producida por Kerry Washington, para Facebook Watch, según recopila su biografía en IMDb.

Madison recientemente fue estrella invitada en Law & Order: SVU, The Real O’Neals y tuvo un papel recurrente en The Fosters.

Madison tiene el honor de ser la artista más joven invitada a la gira de la USO y ha viajado por todo el mundo para visitar a miles de estudiantes en escuelas en bases militares. Su hermano sirve en el ejército, por lo que apoyar a las tropas y sus familias es una causa personalmente importante para ella.