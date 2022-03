Te revelamos detalles de ‘The Residence’, el nuevo proyecto de Shonda Rhimes para Netflix

Una vez más Shonda Rhimes quiere demostrar que tiene potencial para seguir creando impactantes historias. Por eso, no es de extrañar que desde ya se encuentre trabajando en conjunto con Netflix en otro proyecto que seguramente será todo un éxito.

Y es que recientemente se conoció que la famosa creadora esta de lleno en la consolidación de ‘The Residence’, una muy polémica propuesta en la que nuevamente sorprenderá con su ingenio y con el desarrollo de argumentos y escenas que seguro dejarán a más de uno atónito. De ahí que, pese a que por ahora, esta historia se encuentra en su etapa de pre producción, ya está generando muchas expectativas ante el estilo que esta productora suele manejar en sus tramas.

No en vano, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Bridgerton’ e ‘Inventando a Anna’ son hasta ahora sus mayores logros en la industria del entretenimiento. Sin embargo, ella quiere seguir demostrando de qué está hecha y por eso, esta nueva trama promete acabar con todos los secretos de La Casa Blanca y quienes habitan en ella. Así que hay mucho que esperar de ella.

‘The Residence’, el nuevo proyecto de Shonda Rhimes para Netflix

Hasta ahora solo se conoce que Shonda Rhimes está muy concentrada en ‘The Residence’ una nueva serie en la que promete, a través de ocho capítulos, cómo un detective es capaz de descubrir al culpable de un asesinato que ocurrió dentro de ‘La Casa Blanca’ y en el que 157 personas son sospechosas de haberlos cometido. Esto sin duda, genera un impacto entre quienes querrán descubrir este misterio que se está desenvolviendo aún en la mente creativa de esta escritora y productora que se ha llevado todo los halagos y reconocimientos por su creatividad.

Pero para los más curiosos, esta historia está inspirada en la novela The Residence: Inside the Private World of the White House, escrita por Kate Anderson. Con esto ya se puede predecir parte de lo que sucederá en esta producción, sin embargo, hay quienes esperan también las sorpresas que le suele añadir Rhimes a cada uno de sus trabajos.

Y es que así sucedió con ‘Bridgerton’, pues pese a que es el reflejo fiel de lo que está plasmado en los libros de Julia Quinn, también es cierto, que ella le añadió toques muy especiales a cada personaje para que así “engancharán” aún más con la audiencia y vaya que lo logró hasta el punto que hay quienes están a las espera de varios Spin-Off o de subtramas inéditos que se desprendan de cada uno de los capítulos de estas novelas románticas de época.

Pero, a pesar de que esa serie ha sido la más exitosa de Netflix, ella no descansa en su intento de seguir demostrando que es capaz de crear más proyectos que generen impacto, debates y tendencias en redes sociales. Y aunque tampoco se ha develado su elenco, se espera que pronto se den más detalles como el de sus sinopsis oficial que ya está disponible y describe la siguiente: “Una novela policíaca ambientada en el piso de arriba, el de abajo y en la parte de atrás de la Casa Blanca, y protagonizada por el variopinto personal de la mansión más conocida del mundo”.