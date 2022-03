Esta fue la respuesta de Cintia Cossio que con pantallazos demuestra su inocencia ante la denuncia de Nicolas Arrieta

En redes sociales de lo que más se habla es precisamente de la pelea entre estos influecers, la cual empezó por una estafa de una aplicación a la cual la familia Cossio estaba haciendo publicidad en sus redes sociales. El caso es que al parecer muchas personas perdieron plata invirtiendo en esta aplicación que al final dejó de reponderles y como es usual, Nicolas Arrieta expuso estos casos en sus historias de Instagram.

Ante esto, las cosas se fueron por el lado más personal, pues la misma Cintia compartió una historia en donde dejaba ver una conversación privada de Yeferson con un amigo cercano en donde afirmaba que la novia de Arrieta había abortado porque él la había obligado, además de introducirla en el mundo de las drogas.

Por supuesto tanto Arrieta como su novia Loren, salieron a defenderse afirmando que todo era demasiado bajo, pues ella no tenía nada que ver en el asunto, además que esas palabras jamás fueron ciertas porque no pasó, dejando en evidencia que de hecho, el momento en el que Loren consumió fue porque el mismo Yeferson le ofreció.

Ante esto la misma pareja afirmó que no caerían en el juego de meterse en la vida personal de la familia Cossio y ahí quedo el tema, sin embargo, Cintia al parecer no quiso dejar las cosas así y aclarar realmente lo que estaba pasando, por eso mismo en le perfil de su esposo contaron lo que había pasado, dejando claro que antes de cualquier publicidad ellos verificaban que la empresa existiera y tuviera todo en orden. Luego de los casos de estafa, los mismos Cossio se comunicaron con dichas personas tratando de reintegrar el dinero perdido, pero lo que pudieron recuperar salía precisamente de sus bolsillos y a pesar de que Nicolas Arrieta sabía con pantallazos que ellos mismos le hicieron llegar, al parecer no le importó y siguió subiendo historias hablando de la estafa.

Ahora ha dejado claro que están haciendo todo lo posible para devolver la plata, aunque no les compete, sin embargo han tenido problemas de organización.