Nicolás Arrieta y su novia rechazan declaraciones de Cossio sobre supuesto aborto de la pareja

Definitivamente las cosas echan candela en las redes sociales de la familia Cossio contra Arrieta y su novia, Loren Esteban, quien llevan ya bastante años de relación, pues al parecer Cintia reveló una conversación intima de Yeferson Cossio con un amigo cercano, en donde el paisa contaba que Nicolas se las hacía de muy buena persona y Defensor del Pueblo cuando en años anteriores Loren quedó embarazada y él la obligo a abortar, lo que la llevó a volverse drogadicta.

Ante dichas palabras tan fuertes, la misma Loren salió a través de sus historias hablando del tema y mostrando pantallazo de su conversación con Cossio, en donde ella misma le pedía pruebas de lo que estaba diciendo, confesando que se sentía decepcionada más que todo por Cintia, quien consideraba su amiga. Al final de todo Loren confirmó que Yeferson la había bloqueado y jamás le mando pruebas de lo que había dicho, sino una foto en donde ella aparece besándose con otro hombre cuando en ese momento había terminado momentáneamente con Nicolas.

Pero la cosa no termina allí, pues sabemos que Nicolas no se iba a quedar callado y a través de sus historias confesó que le parecía muy bajo que se metieran con su novia cuando ella en definitiva no tenía nada que ver y que a diferencia de ellos no iban a publicar nada privado cuando se suponían que llevaban una amistad. Detrás de el se escuchaba a Loren bastante molesta con la situación, literalmente diciendo varias groserías y exigiendo pruebas.

Ante esto Yeferson dejó el tema ahí y no siguió comentando lo que pasaba, pero al parecer Cintia no y a través de sus historias comentó que haría publico un video con pruebas que suponemos se trata de esta pelea, así que estaremos pendientes a ver como termina esta discusión que se tornó personal entre estos influencers.