La música de gaita se toma el Estéreo Picnic con Los Gaiteros de San Jacinto

Los Gaiteros de San Jacinto siempre han sido un referente para la música folclórica y tradicional en el país por sus sonoridades ancestrales y una mezcla de culturas que para aquellos que la escuchan siempre generará una conexión interna con los antepasados.

El coqueteo entre los sonidos de la gaita hembra y macho llegan al Estéreo Picnic con la nueva generación de Los gaiteros de San Jacinto, una apuesta insospechada por algunos, pero que sin duda apunta hacia la multiculturalidad que es necesaria en un festival tan importante como este.

Diversificar los sonidos es la apuesta en esta nueva versión, y es por esto que desde PUBLIMETRO decidimos abrirle el espacio a los artistas que llegarán por primera vez al Estéreo Picnic con sus trajes típicos, tambores, gaitas y voces femeninas a contagiar al público con aquellos sonidos ancestrales que a veces de dejan en el olvido.

¿Qué los motiva a seguir manteniendo un legado musical tan importante para el país?

Mantener la tradición ha sido nuestro legado como Gaiteros de San Jacinto nueva generación, llevar la música hacia adelante y que estos ritmos no se pierdan y se mantenga viva, por eso es que nosotros seguimos haciendo presentaciones y nos damos a conocer como una nueva generación del legado musical tradicional.

Hemos venido trabajando y aprendiendo de los grandes gaiteros de San Jacinto e incluso de aquellos que ya fallecieron y que hacían música con el corazón. Es por eso que no queremos que nuestra música se quede estancada, al contrario, queremos que siga siendo reconocida nacional e internacionalmente con esta nueva generación.

La manera de consumir música ha cambiado ¿Cómo se han adaptado a estas nuevas plataformas?

Los gaiteros anteriores no teneñian la facilidad que tenemos nosotros actualmente, pero como músicos de música tradicional tenemos que ponernos a la vanguardía y poner nuestra música en plataformas digitales. No ha sido fácil en nuestro género, pero hay que adaptarse.

Sin embargo es una buena manera de conectarnos con nuevas audiencias, porque ya no hay LP’s, no hay discos, y si los hay no circulan con la misma fuerza que lo digital así que toca adaptarnos a las necesidades y ofertas del mercado.

Llegan a uno de los festivales de música más importantes en el país como el Estéreo Picnic. Es un nuevo reto para ustedes llegar a un público diferente al que están acostumbrados ¿Cómo asumirán este desafío?

Hace unos años tocamos en Egipto en el Festival del Tambor, en un país donde llegaban extranjeros y locales hablando diferentes idiomas, pero la música es universal y logramos conectar con el público que asistía, lo mismo pasará en el Estéreo Picnic, es llegarle al joven, al adulto, al adulto mayor, a los niños; porque nuestra música es alegre, para divertirse y que sientan la música folcrórica desde la piel hacia adentro y alegrar los corazones y las almas del público desde el amor, llegar a los jóvenes también es importante para que los sonidos de la gaita no se pierdan

Esta será nuestra primera vez en el festival como Gaiteros de San Jacinto Nueva Generación y es un completo orgullo estar en el festival, siempre con la mejor intención de llevar nuestra música a todo el público que desee escucharnos y daremos lo mejor en el escenario para garantizar que las personas tengan un momento de olvidar cualquier aspecto negativo que puedan estar atravesando.

¿Con qué ideas innovadoras llegarán al escenario para el Estéreo Picnic?

Una ventaja que tenemos los de esta nueva generación, sin duda ha sido agregar en el escenario bailadoras y voces femeninas con sus trajes típicos de cumbia. Esto también le agraga un mayor dinamismo a las presentaciones.

Musicalmente hemos venido trabajando con nuevas canciones, nuevas sonoridades e instrumentos, con una trompeta, un tiple,un bajo además que agregamos más gaitas dándole mayor amplitud a nuestro sonido sin perder la esencia. Siempre buscamos la manera de crear nuevas ideas, innovar y poder presentar desde la alegría la música folclórica.

Sentimos agradecimiento en poder seguir representando este género en nuevos espacios, y en el Estéreo picnic esperamos unificar los latidos de las personas y podamos conectarnos como colombianos que somos a través de la música, más allá de una presentación en escena es eso, es la conexión que se pueda llegar a tener con quienes están dispuestos a escucharnos.